18 июля 2023

Выплаты полицейским из бюджета ЯНАО объяснили затянувшимися в Москве согласованиями. Инсайд

Власти вводят надбавки для полиции из бюджета ЯНАО из-за затянувшихся согласований поправок в ФЗ
© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Пермь, ппс, полиция, патруль полиции
Окружные меры поддержки полиции введены из-за затянутых согласований поправок в ФЗ Фото:

Введение в ЯНАО дополнительных выплат из регионального бюджета сотрудникам МВД России связано с затянувшимися в Москве межведомственными согласованиями. Как сообщили источники URA.RU в политтусовке, принципиальные решения о северных надбавках для силовиков были приняты более года назад и региональным властям нужно было исполнить обещанное хотя бы частично.

«Принципиальное решение о выплате „северных“, одобренное президентом РФ Владимиром Путиным и правительством России, завязло в бюрократических согласованиях с ведомствами. Понимая, что до выборов губернатора ЯНАО никакие документы на федеральном уровне в силу вступить уже не успеют, глава округа Дмитрий Артюхов решил форсировать события, несмотря на дополнительную нагрузку на бюджет региона», — сообщил корреспонденту агентства собеседник.

Сам губернатор при этом аргументирует данную меру необходимостью сохранить в рядах полиции молодые кадры, недавно пришедшие на службу. Также, данные меры поддержки помогут привлечь специалистов в отдаленные поселки Ямала, где им будет предоставлено еще и служебное жилье.

Редакция URA.RU обратилась за комментариями к представителям окружного правительства. Там рассказали, что поправки в Федеральный закон находятся на согласовании в Москве. Вопрос должен быть решен положительно, так как находится на контроле в аппарате президента РФ Владимира Путина.

Ранее URA.RU рассказывало, что губернатор Артюхов ввел дополнительные выплаты для сотрудников полиции, непосредственно участвующих в охране общественного порядка. Выплаты из окружного бюджета будут начисляться с 1 сентября, уже в октябре полицейские получать деньги за работу на Ямале

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Введение в ЯНАО дополнительных выплат из регионального бюджета сотрудникам МВД России связано с затянувшимися в Москве межведомственными согласованиями. Как сообщили источники URA.RU в политтусовке, принципиальные решения о северных надбавках для силовиков были приняты более года назад и региональным властям нужно было исполнить обещанное хотя бы частично. «Принципиальное решение о выплате „северных“, одобренное президентом РФ Владимиром Путиным и правительством России, завязло в бюрократических согласованиях с ведомствами. Понимая, что до выборов губернатора ЯНАО никакие документы на федеральном уровне в силу вступить уже не успеют, глава округа Дмитрий Артюхов решил форсировать события, несмотря на дополнительную нагрузку на бюджет региона», — сообщил корреспонденту агентства собеседник. Сам губернатор при этом аргументирует данную меру необходимостью сохранить в рядах полиции молодые кадры, недавно пришедшие на службу. Также, данные меры поддержки помогут привлечь специалистов в отдаленные поселки Ямала, где им будет предоставлено еще и служебное жилье. Редакция URA.RU обратилась за комментариями к представителям окружного правительства. Там рассказали, что поправки в Федеральный закон находятся на согласовании в Москве. Вопрос должен быть решен положительно, так как находится на контроле в аппарате президента РФ Владимира Путина. Ранее URA.RU рассказывало, что губернатор Артюхов ввел дополнительные выплаты для сотрудников полиции, непосредственно участвующих в охране общественного порядка. Выплаты из окружного бюджета будут начисляться с 1 сентября, уже в октябре полицейские получать деньги за работу на Ямале
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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