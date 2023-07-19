WSJ раскрыл новое направление ВСУ для наступления

Вооруженные силы Украины постепенно готовятся к продвижению на юге страны после неудачного наступления на востоке. Об этом написали в газете The Wall Street Journal со ссылкой на украинских военных.
«[ВСУ] готовятся к более постепенному продвижению по равнине на юге, где аккуратные деревни разбросаны среди открытых полей подсолнухов и пшеницы», — написали в издании. В материале также подчеркнули, что для продвижения на юге Украины военные используют бангалорские торпеды из США, а также металлические столбы со взрывчаткой. Таким образом они надеются обезвреживать мины на территориях.
ВСУ начали наступление 4 июня. За время операции украинская армия так и не добилась желаемых результатов. Позже провал наступления начали признавать и на Западе. Так, о крахе первого этапа операции заявил полковник Вооруженных сил Австрии Маркус Рейснер, пишет Life. Также зарубежные СМИ писали, что украинские подразделения не могут продвинуться на фронте из-за заминированных территорий и сильной обороны российских сил.
Вооруженные силы Украины постепенно готовятся к продвижению на юге страны после неудачного наступления на востоке. Об этом написали в газете The Wall Street Journal со ссылкой на украинских военных. «[ВСУ] готовятся к более постепенному продвижению по равнине на юге, где аккуратные деревни разбросаны среди открытых полей подсолнухов и пшеницы», — написали в издании. В материале также подчеркнули, что для продвижения на юге Украины военные используют бангалорские торпеды из США, а также металлические столбы со взрывчаткой. Таким образом они надеются обезвреживать мины на территориях. ВСУ начали наступление 4 июня. За время операции украинская армия так и не добилась желаемых результатов. Позже провал наступления начали признавать и на Западе. Так, о крахе первого этапа операции заявил полковник Вооруженных сил Австрии Маркус Рейснер, пишет Life. Также зарубежные СМИ писали, что украинские подразделения не могут продвинуться на фронте из-за заминированных территорий и сильной обороны российских сил.