WSJ раскрыл новое направление ВСУ для наступления

WSJ: ВСУ намерены начать продвижение на юге Украины
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ВСУ готовятся к продвижению на юге Украины Фото:
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Вооруженные силы Украины постепенно готовятся к продвижению на юге страны после неудачного наступления на востоке. Об этом написали в газете The Wall Street Journal со ссылкой на украинских военных.

«[ВСУ] готовятся к более постепенному продвижению по равнине на юге, где аккуратные деревни разбросаны среди открытых полей подсолнухов и пшеницы», — написали в издании. В материале также подчеркнули, что для продвижения на юге Украины военные используют бангалорские торпеды из США, а также металлические столбы со взрывчаткой. Таким образом они надеются обезвреживать мины на территориях.

ВСУ начали наступление 4 июня. За время операции украинская армия так и не добилась желаемых результатов. Позже провал наступления начали признавать и на Западе. Так, о крахе первого этапа операции заявил полковник Вооруженных сил Австрии Маркус Рейснер, пишет Life. Также зарубежные СМИ писали, что украинские подразделения не могут продвинуться на фронте из-за заминированных территорий и сильной обороны российских сил.

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Вооруженные силы Украины постепенно готовятся к продвижению на юге страны после неудачного наступления на востоке. Об этом написали в газете The Wall Street Journal со ссылкой на украинских военных. «[ВСУ] готовятся к более постепенному продвижению по равнине на юге, где аккуратные деревни разбросаны среди открытых полей подсолнухов и пшеницы», — написали в издании. В материале также подчеркнули, что для продвижения на юге Украины военные используют бангалорские торпеды из США, а также металлические столбы со взрывчаткой. Таким образом они надеются обезвреживать мины на территориях. ВСУ начали наступление 4 июня. За время операции украинская армия так и не добилась желаемых результатов. Позже провал наступления начали признавать и на Западе. Так, о крахе первого этапа операции заявил полковник Вооруженных сил Австрии Маркус Рейснер, пишет Life. Также зарубежные СМИ писали, что украинские подразделения не могут продвинуться на фронте из-за заминированных территорий и сильной обороны российских сил.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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