Владимир Путин рассказал, как подрабатывал грузчиком в молодости
Президент России Владимир Путин в студенчестве подрабатывал, разгружая мешки. Об этом рассказал сам президент на заседании Наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей».
«Я когда студентом был, грузил мешки. <…> Но мне это занятие не очень понравилось, честно говоря», — сказал Владимир Путин. Трансляция мероприятия ведется на телеканале «Россия 24».
Читайте URA RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.