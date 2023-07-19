Путин рассказал, что работал грузчиком. Видео

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Заседание Госсовета по молодежной политике в Кремле. Москва, путин владимир
Владимир Путин рассказал, как подрабатывал грузчиком в молодости Фото:

Президент России Владимир Путин в студенчестве подрабатывал, разгружая мешки. Об этом рассказал сам президент на заседании Наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей».

«Я когда студентом был, грузил мешки. <…> Но мне это занятие не очень понравилось, честно говоря», — сказал Владимир Путин. Трансляция мероприятия ведется на телеканале «Россия 24».

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Президент России Владимир Путин в студенчестве подрабатывал, разгружая мешки. Об этом рассказал сам президент на заседании Наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей». «Я когда студентом был, грузил мешки. <…> Но мне это занятие не очень понравилось, честно говоря», — сказал Владимир Путин. Трансляция мероприятия ведется на телеканале «Россия 24».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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