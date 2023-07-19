Путин: российские города будут называться именами участников СВО

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Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзинь Пин на встрече во время совместного заявления в Кремле. Москва, путин владимир
Владимир Путин заявил о возможности названия городов РФ именами участников СВО Фото:

Города, улицы, а также социальные объекты в России будут называть именами участников спецоперации. С таким убеждением выступил президент России Владимир Путин в ходе заседания Наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей».

«Уверен, что города, улицы, парки и школы в РФ будут называться именами участников СВО», — сказал Владимир Путин. Трансляция мероприятия ведется на телеканале «Россия 24».

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Города, улицы, а также социальные объекты в России будут называть именами участников спецоперации. С таким убеждением выступил президент России Владимир Путин в ходе заседания Наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей». «Уверен, что города, улицы, парки и школы в РФ будут называться именами участников СВО», — сказал Владимир Путин. Трансляция мероприятия ведется на телеканале «Россия 24».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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