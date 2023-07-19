Путин: российские города будут называться именами участников СВО

Владимир Путин заявил о возможности названия городов РФ именами участников СВО
Города, улицы, а также социальные объекты в России будут называть именами участников спецоперации. С таким убеждением выступил президент России Владимир Путин в ходе заседания Наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей».
«Уверен, что города, улицы, парки и школы в РФ будут называться именами участников СВО», — сказал Владимир Путин. Трансляция мероприятия ведется на телеканале «Россия 24».
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