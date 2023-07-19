В ВВС Украины косвенно признали удар по Крыму западной ракетой Представитель ВВС Украины Игнат: намекнул на удар ВСУ по полигону в Крыму западной ракетой 19 июля 2023 в 18:09 Размер текста - 17 + Юрий Игнат намекнул на использовании западного вооружения для удара по крымскому полигону Фото: U.S. Department of Defense новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Представитель командования Военно-воздушных сил Украины Юрий Игнат намекнул, что удар полигону в Крыму 19 июля был нанесен западной ракетой. Он заявил, что у Киева есть средства для «меткого удара», предоставленные союзниками. «Главное не чем поразить, а как поразить. Метко нанести этот удар. Думаю, что мы прекрасно понимаем, какие у нас сегодня есть средства, которые нам передали партнеры, что могут доставать на определенные расстояния», — заявил Юрий Игнат, комментируя произошедшее. Его слова приводит «РБК-Украина». Ранее стало известно крупном пожаре на военном полигоне в Крыму, передает телеканал 360. Из-за этого была перекрыта трасса «Таврида». Позже военный эксперт Юрий Кнутов допустил, что причиной стал удар ВСУ с помощью ракеты «Гром», передает MK.RU . Представитель командования Военно-воздушных сил Украины Юрий Игнат намекнул, что удар полигону в Крыму 19 июля был нанесен западной ракетой. Он заявил, что у Киева есть средства для «меткого удара», предоставленные союзниками. «Главное не чем поразить, а как поразить. Метко нанести этот удар. Думаю, что мы прекрасно понимаем, какие у нас сегодня есть средства, которые нам передали партнеры, что могут доставать на определенные расстояния», — заявил Юрий Игнат, комментируя произошедшее. Его слова приводит «РБК-Украина». Ранее стало известно крупном пожаре на военном полигоне в Крыму, передает телеканал 360. Из-за этого была перекрыта трасса «Таврида». Позже военный эксперт Юрий Кнутов допустил, что причиной стал удар ВСУ с помощью ракеты «Гром», передает MK.RU. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям