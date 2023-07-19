В ВВС Украины косвенно признали удар по Крыму западной ракетой

Представитель ВВС Украины Игнат: намекнул на удар ВСУ по полигону в Крыму западной ракетой
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Юрий Игнат намекнул на использовании западного вооружения для удара по крымскому полигону Фото:
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Представитель командования Военно-воздушных сил Украины Юрий Игнат намекнул, что удар полигону в Крыму 19 июля был нанесен западной ракетой. Он заявил, что у Киева есть средства для «меткого удара», предоставленные союзниками.

«Главное не чем поразить, а как поразить. Метко нанести этот удар. Думаю, что мы прекрасно понимаем, какие у нас сегодня есть средства, которые нам передали партнеры, что могут доставать на определенные расстояния», — заявил Юрий Игнат, комментируя произошедшее. Его слова приводит «РБК-Украина».

Ранее стало известно крупном пожаре на военном полигоне в Крыму, передает телеканал 360. Из-за этого была перекрыта трасса «Таврида». Позже военный эксперт Юрий Кнутов допустил, что причиной стал удар ВСУ с помощью ракеты «Гром», передает MK.RU.

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Представитель командования Военно-воздушных сил Украины Юрий Игнат намекнул, что удар полигону в Крыму 19 июля был нанесен западной ракетой. Он заявил, что у Киева есть средства для «меткого удара», предоставленные союзниками. «Главное не чем поразить, а как поразить. Метко нанести этот удар. Думаю, что мы прекрасно понимаем, какие у нас сегодня есть средства, которые нам передали партнеры, что могут доставать на определенные расстояния», — заявил Юрий Игнат, комментируя произошедшее. Его слова приводит «РБК-Украина». Ранее стало известно крупном пожаре на военном полигоне в Крыму, передает телеканал 360. Из-за этого была перекрыта трасса «Таврида». Позже военный эксперт Юрий Кнутов допустил, что причиной стал удар ВСУ с помощью ракеты «Гром», передает MK.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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