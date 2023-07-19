В ВВС Украины косвенно признали удар по Крыму западной ракетой

Представитель командования Военно-воздушных сил Украины Юрий Игнат намекнул, что удар полигону в Крыму 19 июля был нанесен западной ракетой. Он заявил, что у Киева есть средства для «меткого удара», предоставленные союзниками.
«Главное не чем поразить, а как поразить. Метко нанести этот удар. Думаю, что мы прекрасно понимаем, какие у нас сегодня есть средства, которые нам передали партнеры, что могут доставать на определенные расстояния», — заявил Юрий Игнат, комментируя произошедшее. Его слова приводит «РБК-Украина».
Ранее стало известно крупном пожаре на военном полигоне в Крыму, передает телеканал 360. Из-за этого была перекрыта трасса «Таврида». Позже военный эксперт Юрий Кнутов допустил, что причиной стал удар ВСУ с помощью ракеты «Гром», передает
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