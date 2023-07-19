В Госдуме призвали не ехать в Турцию из-за угрозы землетрясения

Депутат Госдумы Лобач призвала отказаться от отдыха в Турции из-за угрозы землетрясения

19 июля 2023 в 21:05 Размер текста - 17 +

В случае землетрясения в Стамбуле Россия будет продумывать маршруты по возврату туристов, отметила Татьяна Лобач Фото: Сергей Русанов © URA.RU Из-за непростой политической ситуации, а также возможного грядущего нового разрушительного землетрясения в Турции, на этот раз в Стамбуле, россиянам стоит отдыхать в пределах своей страны. Об этом в беседе с URA.RU заявила зампредседателя комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Татьяна Лобач. Ранее на пресс-конференции министр экологии и градостроительства Турции Мехмет Озхасеки заявил, что власти страны планируют начать на следующей неделе готовить Стамбул к возможному разрушительному землетрясению. О природном катаклизме предупредили сейсмологи. «Сейчас такое время в стране, и такая политическая ситуация, что я бы всем туристам рекомендовала далеко не путешествовать, постараться оставаться в границах своей страны. Заранее прогнозировать любое землетрясение сложно, но, тем не менее, надо все продумать — маршруты возврата туристов домой. Будет землетрясение или нет, мы предположить не можем. Все продается [туры], но я призывала бы россиян, прежде, чем планировать отдых, учитывать политическую ситуацию в мире и стране. И по возможности отдыхать в пределах своей страны», — подчеркнула Татьяна Лобач. Ранее профессор сейсмологии, член Совета ученых мэрии Стамбула по вопросам землетрясений Халюка Эйидогана сообщил о прогнозируемом грядущем мощном землетрясении магнитудой выше семи баллов в Стамбуле. Произойти оно может в регионе Мраморного моря. Серия землетрясений в Турции прошла в феврале. Первые подземные толчки магнитудой 7,4 балла были зафиксированы утром 6 февраля. Количество жертв превысило 50 тысяч человек, было разрушено более 26 000 зданий. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Из-за непростой политической ситуации, а также возможного грядущего нового разрушительного землетрясения в Турции, на этот раз в Стамбуле, россиянам стоит отдыхать в пределах своей страны. Об этом в беседе с URA.RU заявила зампредседателя комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Татьяна Лобач. Ранее на пресс-конференции министр экологии и градостроительства Турции Мехмет Озхасеки заявил, что власти страны планируют начать на следующей неделе готовить Стамбул к возможному разрушительному землетрясению. О природном катаклизме предупредили сейсмологи. «Сейчас такое время в стране, и такая политическая ситуация, что я бы всем туристам рекомендовала далеко не путешествовать, постараться оставаться в границах своей страны. Заранее прогнозировать любое землетрясение сложно, но, тем не менее, надо все продумать — маршруты возврата туристов домой. Будет землетрясение или нет, мы предположить не можем. Все продается [туры], но я призывала бы россиян, прежде, чем планировать отдых, учитывать политическую ситуацию в мире и стране. И по возможности отдыхать в пределах своей страны», — подчеркнула Татьяна Лобач. Ранее профессор сейсмологии, член Совета ученых мэрии Стамбула по вопросам землетрясений Халюка Эйидогана сообщил о прогнозируемом грядущем мощном землетрясении магнитудой выше семи баллов в Стамбуле. Произойти оно может в регионе Мраморного моря. Серия землетрясений в Турции прошла в феврале. Первые подземные толчки магнитудой 7,4 балла были зафиксированы утром 6 февраля. Количество жертв превысило 50 тысяч человек, было разрушено более 26 000 зданий.