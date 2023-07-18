Жители Тобольска не могут месяцами попасть на прием к врачам

Жители начали писать обращения в региональный департамент здравоохранения Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жители Тобольска (Тюменская область) вынуждены месяцами ждать своей очереди на прием к профильным врачам. Об этом в разговоре с URA.RU поделились тоболяки.

«Мы ждали полгода. Мы уже прошли платно. До этого ходили и в страховую, и к заведующей больницей №3. Сказали ждать. В итоге потеряли время и упустили зрение ребенка. Окулист то в отпуске, то на больничном, то на курсах», — рассказала агентству Анастасия Кузьмина.

В социальных сетях многие жители также пожаловались на подобную проблему. Некоторые начали писать обращения в региональный департамент здравоохранения. «Мы к окулисту попасть не можем с мая, дали направление со школы. Так мы до сих пор в ожидании, сказали, позвонят. И тишина. Мы с тремя телефонами записаться не можем. Заявление написано в департамент здравоохранения», — написала в группе «ЧС Тобольск» в соцсети «ВКонтакте» Виктория Валиева. «Тоже не могу попасть ни к терапевту, ни к неврологу. Про МРТ молчу вообще», — прокомментировала Светлана Давлетова. «У меня мама год ждала направление к окулисту», — добавила пользовательница Апполинария Димина.

Агентство URA.RU направило запрос в департамент здравоохранения Тюменской области. Ответ на него ожидается.