18 июля 2023

Жители Тобольска не могут месяцами попасть на прием к врачам

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вакцинация от COVID-19 в УгЛТУ. Екатеринбург, прием у врача, терапевт, врач, доктор
Жители начали писать обращения в региональный департамент здравоохранения Фото:

Жители Тобольска (Тюменская область) вынуждены месяцами ждать своей очереди на прием к профильным врачам. Об этом в разговоре с URA.RU поделились тоболяки.

«Мы ждали полгода. Мы уже прошли платно. До этого ходили и в страховую, и к заведующей больницей №3. Сказали ждать. В итоге потеряли время и упустили зрение ребенка. Окулист то в отпуске, то на больничном, то на курсах», — рассказала агентству Анастасия Кузьмина.

В социальных сетях многие жители также пожаловались на подобную проблему. Некоторые начали писать обращения в региональный департамент здравоохранения. «Мы к окулисту попасть не можем с мая, дали направление со школы. Так мы до сих пор в ожидании, сказали, позвонят. И тишина. Мы с тремя телефонами записаться не можем. Заявление написано в департамент здравоохранения», — написала в группе «ЧС Тобольск» в соцсети «ВКонтакте» Виктория Валиева. «Тоже не могу попасть ни к терапевту, ни к неврологу. Про МРТ молчу вообще», — прокомментировала Светлана Давлетова. «У меня мама год ждала направление к окулисту», — добавила пользовательница Апполинария Димина.

Агентство URA.RU направило запрос в департамент здравоохранения Тюменской области. Ответ на него ожидается.

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жители Тобольска (Тюменская область) вынуждены месяцами ждать своей очереди на прием к профильным врачам. Об этом в разговоре с URA.RU поделились тоболяки. «Мы ждали полгода. Мы уже прошли платно. До этого ходили и в страховую, и к заведующей больницей №3. Сказали ждать. В итоге потеряли время и упустили зрение ребенка. Окулист то в отпуске, то на больничном, то на курсах», — рассказала агентству Анастасия Кузьмина. В социальных сетях многие жители также пожаловались на подобную проблему. Некоторые начали писать обращения в региональный департамент здравоохранения. «Мы к окулисту попасть не можем с мая, дали направление со школы. Так мы до сих пор в ожидании, сказали, позвонят. И тишина. Мы с тремя телефонами записаться не можем. Заявление написано в департамент здравоохранения», — написала в группе «ЧС Тобольск» в соцсети «ВКонтакте» Виктория Валиева. «Тоже не могу попасть ни к терапевту, ни к неврологу. Про МРТ молчу вообще», — прокомментировала Светлана Давлетова. «У меня мама год ждала направление к окулисту», — добавила пользовательница Апполинария Димина. Агентство URA.RU направило запрос в департамент здравоохранения Тюменской области. Ответ на него ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...