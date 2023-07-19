Пригожин допустил возвращение ЧВК «Вагнер» в зону СВО

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Евгений Пригожин. Екатеринбург, пригожин евгений
Евгений Пригожин высказался о дальнейших действиях его бойцов Фото:

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин допустил возвращение своих бойцов в зону СВО. Его обращение к своим силам, снятое на видео, было опубликовано в одном из telegram-каналов компании.

«Мы сделаем, и я в этом уверен, белорусскую армию второй армией мира. А если нужно, то вступимся за них, в случае, если это потребуется», — говорит Евгений Пригожин на видео, опубликованном в telegram-канале «Разгрузка Вагнера». По словам Пригожина, его силы буду готовиться, после чего отправятся в Африку. Он также допустил возвращение ЧВК «Вагнер» в зону СВО.

ЧВК «Вагнер» передислоцировалась в Белоруссию после вооруженного мятежа, устроенного Пригожиным в России. Для урегулирования ситуации переговоры с бизнесменом начал вести президент Беларуси Александр Лукашенко. По их итогам было решено, что силы Пригожина будут отведены на белорусскую территорию, а его бойцы смогут подписать контракт с Минобороны РФ.

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Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин допустил возвращение своих бойцов в зону СВО. Его обращение к своим силам, снятое на видео, было опубликовано в одном из telegram-каналов компании. «Мы сделаем, и я в этом уверен, белорусскую армию второй армией мира. А если нужно, то вступимся за них, в случае, если это потребуется», — говорит Евгений Пригожин на видео, опубликованном в telegram-канале «Разгрузка Вагнера». По словам Пригожина, его силы буду готовиться, после чего отправятся в Африку. Он также допустил возвращение ЧВК «Вагнер» в зону СВО. ЧВК «Вагнер» передислоцировалась в Белоруссию после вооруженного мятежа, устроенного Пригожиным в России. Для урегулирования ситуации переговоры с бизнесменом начал вести президент Беларуси Александр Лукашенко. По их итогам было решено, что силы Пригожина будут отведены на белорусскую территорию, а его бойцы смогут подписать контракт с Минобороны РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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