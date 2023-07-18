Жена вице-мэра Сургута опубликовала отпускные фото из Турции Фото: Ритис Бараускас © URA.RU

Супруга вице-мэра Сургута (ХМАО) Сергея Агафонова Ирина похвасталась элитным отдыхом в Турции в своем аккаунте в соцсети «ВКонтакте». Она выложила фото из отеля Liberty Lykia в Олюденизе, где цены на номера для шестерых (у Агафоновых четверо детей) колеблются от 594 до 1000 евро в сутки.

«Долгожданный отпуск. Почти всем составом — вшестером. Море, солнце, сосны. Родительские будни. <…> Мы в Турции. <…> Половина семьи в Сургуте испытывает все прелести: низкое содержание кислорода в воздухе (болота кругом), скачущее атмосферное давление, малое количество солнечных дней… Надо восполнять», — написала Агафонова на своей странице и в комментариях под публикациями.

По данным с сайта отеля, цена за размещение шестерых человек составляет от 594 до 1000 евро в сутки. По текущему курсу, без расходов на конвертацию, по сезонным ценам, это от 60 до 102 тысяч рублей в день. По данным сервиса hh.ru, среднемесячная заработная плата в июле по ХМАО составляет 48 тысяч рублей. Агафонов возглавляет в сургутской мэрии департамент ЖКХ. Его супруга работает в подведомственном департаменту «Горводоканале».

Ранее URA.RU писало о том, что в Сургуте обращали внимание прокуратуры на Агафонова. В жалобе говорилось о трудоустройстве супруги и ее брата на подконтрольное вице-мэру муниципальное предприятие, однако в надзорном ведомстве нарушений не усмотрели.

Ирина Агафонова опубликовала фото из отеля Liberty Lykia Фото: личная страница «Вконтакте» Ирины Агафоновой

Максимальная стоимость отдыха на шестерых — тысяча евро Скрин: LybertyLykia.com