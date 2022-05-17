Вице-мэр Сургута нарушил закон ради жены и ее брата

Прокуратура Сургута усмотрела конфликт интересов в трудоустройстве жены вице-мэра Сергея Агафонова на «Горводоканал» Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Заместитель главы Сургута Сергей Агафонов, курирующий ЖКХ, трудоустроил на подконтрольное ему муниципальное предприятие «Горводоканал» жену Ирину Агафонову и ее родного брата Дмитрия Данилова в качестве заместителей директора. Городская прокуратура усмотрела в этом конфликт интересов. Об этом URA.RU рассказал общественник Максим Шеметов, который и обратился в надзорное ведомство.

«Меня смутило, что на момент трудоустройства Ирины Агафоновой ее супруг занимал должность заместителя главы Сургута, которому подконтролен департамент городского хозяйства и сам „Горводоканал“. А устройство на работу заинтересованных лиц, которые находятся в непосредственном подчинении является нарушением законодательства о коррупции. Этот момент меня и смутил, поэтому я и обратился в адрес губернатора Югры Натальи Комаровой и прокуратуры», — рассказал Шеметов.

Он также добавил, что ему пришел ответ из надзорного ведомства, в котором сообщается, что прокуратура Сургута усмотрела конфликт интересов в трудоустройстве членов семьи Агафонова на «Горводоканал». В прокуратуре Сургута от комментариев отказались. В департаменте массовых коммуникаций и аналитики мэрии журналисту URA.RU сообщили, что не располагают информацией о представлении надзорного ведомства на этот счет.

Ранее URA.RU сообщало, что Агафонов был назначен на должность заместителя главы Сургута в январе. До этого он являлся директором СГМУП «Горводоканал».