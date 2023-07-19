Бывшего вице-губернатора Петербурга отправили под домашний арест за взятку в миллиарды рублей

Мещанский районный суд Москвы избрал меру пресечения в виде домашнего ареста бывшему губернатору Санкт-Петербурга Владимиру Лавленцеву. Его подозревают в крупном хищении денежных средств, сообщили в объединенной пресс-службе судов.
«Мещанский районный суд отправил Лавленцева под домашний арест. Его подозревают в особо крупном мошенничестве», — говорится в сообщении, передает издание «Фонтанка». Уточняется, что бывшего губернатора отправили под арест на два месяца.
Ранее сообщалось, что Лавленцев был задержан по подозрению в хищении средств на сумму порядка трех миллиардов рублей. Следствие требовало для него наказание в виде домашнего ареста.
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