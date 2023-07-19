Бывшего вице-губернатора Петербурга отправили под домашний арест за взятку в миллиарды рублей

Бывший губернатор вице-губернатор Петербурга Лавленцев отправлен под домашний арест за взятку
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Суд. Курган, приговор, судья, суд, судебный процесс
Владимира Лавленцева отправили под домашний арест на два месяца Фото:

Мещанский районный суд Москвы избрал меру пресечения в виде домашнего ареста бывшему губернатору Санкт-Петербурга Владимиру Лавленцеву. Его подозревают в крупном хищении денежных средств, сообщили в объединенной пресс-службе судов.

«Мещанский районный суд отправил Лавленцева под домашний арест. Его подозревают в особо крупном мошенничестве», — говорится в сообщении, передает издание «Фонтанка». Уточняется, что бывшего губернатора отправили под арест на два месяца.

Ранее сообщалось, что Лавленцев был задержан по подозрению в хищении средств на сумму порядка трех миллиардов рублей. Следствие требовало для него наказание в виде домашнего ареста.

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Мещанский районный суд Москвы избрал меру пресечения в виде домашнего ареста бывшему губернатору Санкт-Петербурга Владимиру Лавленцеву. Его подозревают в крупном хищении денежных средств, сообщили в объединенной пресс-службе судов. «Мещанский районный суд отправил Лавленцева под домашний арест. Его подозревают в особо крупном мошенничестве», — говорится в сообщении, передает издание «Фонтанка». Уточняется, что бывшего губернатора отправили под арест на два месяца. Ранее сообщалось, что Лавленцев был задержан по подозрению в хищении средств на сумму порядка трех миллиардов рублей. Следствие требовало для него наказание в виде домашнего ареста.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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