Бывшего вице-губернатора Петербурга отправили под домашний арест за взятку в миллиарды рублей

Бывший губернатор вице-губернатор Петербурга Лавленцев отправлен под домашний арест за взятку

19 июля 2023 в 21:22 Размер текста - 17 +

Владимира Лавленцева отправили под домашний арест на два месяца Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Мещанский районный суд Москвы избрал меру пресечения в виде домашнего ареста бывшему губернатору Санкт-Петербурга Владимиру Лавленцеву. Его подозревают в крупном хищении денежных средств, сообщили в объединенной пресс-службе судов. «Мещанский районный суд отправил Лавленцева под домашний арест. Его подозревают в особо крупном мошенничестве», — говорится в сообщении, передает издание «Фонтанка». Уточняется, что бывшего губернатора отправили под арест на два месяца. Ранее сообщалось, что Лавленцев был задержан по подозрению в хищении средств на сумму порядка трех миллиардов рублей. Следствие требовало для него наказание в виде домашнего ареста.

Мещанский районный суд Москвы избрал меру пресечения в виде домашнего ареста бывшему губернатору Санкт-Петербурга Владимиру Лавленцеву. Его подозревают в крупном хищении денежных средств, сообщили в объединенной пресс-службе судов. «Мещанский районный суд отправил Лавленцева под домашний арест. Его подозревают в особо крупном мошенничестве», — говорится в сообщении, передает издание «Фонтанка». Уточняется, что бывшего губернатора отправили под арест на два месяца. Ранее сообщалось, что Лавленцев был задержан по подозрению в хищении средств на сумму порядка трех миллиардов рублей. Следствие требовало для него наказание в виде домашнего ареста.