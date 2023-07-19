Путин заявил, что России мешают бесплатно отправлять зерно беднейшим странам

19 июля 2023 в 22:14 Размер текста - 17 +

Владимир Путин высказался о поставках зерна беднейшим странам Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна Западные государства мешают России отправлять зерно в беднейшие страны на безвозмездной основе. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами Правительства РФ в режиме ВКС. «России чинят препятствия даже для безвозмездной передачи российских удобрений беднейшим странам», — сказал Владимир Путин. Трансляция его выступления ведется на телеканале «Россия 24». Президент отметил, что именно Россия вносит вклад в глобальную продовольственную безопасность. Заявления же о том, что Украина кормит страны, по словам Путина, — ложь. Российский лидер добавил, что РФ готова и дальше поставлять свое зерно.

Западные государства мешают России отправлять зерно в беднейшие страны на безвозмездной основе. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами Правительства РФ в режиме ВКС. «России чинят препятствия даже для безвозмездной передачи российских удобрений беднейшим странам», — сказал Владимир Путин. Трансляция его выступления ведется на телеканале «Россия 24». Президент отметил, что именно Россия вносит вклад в глобальную продовольственную безопасность. Заявления же о том, что Украина кормит страны, по словам Путина, — ложь. Российский лидер добавил, что РФ готова и дальше поставлять свое зерно.