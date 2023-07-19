Путин заявил, что России мешают бесплатно отправлять зерно беднейшим странам

Владимир Путин высказался о поставках зерна беднейшим странам
новость из сюжетаПродовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна
Западные государства мешают России отправлять зерно в беднейшие страны на безвозмездной основе. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами Правительства РФ в режиме ВКС.
«России чинят препятствия даже для безвозмездной передачи российских удобрений беднейшим странам», — сказал Владимир Путин. Трансляция его выступления ведется на телеканале «Россия 24».
Президент отметил, что именно Россия вносит вклад в глобальную продовольственную безопасность. Заявления же о том, что Украина кормит страны, по словам Путина, — ложь. Российский лидер добавил, что РФ готова и дальше поставлять свое зерно.
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