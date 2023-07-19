Путин заявил, что России мешают бесплатно отправлять зерно беднейшим странам

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Владимир Путин и Александр Лукашенко на заседании высшего Госсовета союзного государства России и Белоруссии. Москва, путин владимир
Владимир Путин высказался о поставках зерна беднейшим странам Фото:
новость из сюжета
Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна

Западные государства мешают России отправлять зерно в беднейшие страны на безвозмездной основе. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами Правительства РФ в режиме ВКС.

«России чинят препятствия даже для безвозмездной передачи российских удобрений беднейшим странам», — сказал Владимир Путин. Трансляция его выступления ведется на телеканале «Россия 24».

Президент отметил, что именно Россия вносит вклад в глобальную продовольственную безопасность. Заявления же о том, что Украина кормит страны, по словам Путина, — ложь. Российский лидер добавил, что РФ готова и дальше поставлять свое зерно.

Читайте URA RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Западные государства мешают России отправлять зерно в беднейшие страны на безвозмездной основе. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами Правительства РФ в режиме ВКС. «России чинят препятствия даже для безвозмездной передачи российских удобрений беднейшим странам», — сказал Владимир Путин. Трансляция его выступления ведется на телеканале «Россия 24». Президент отметил, что именно Россия вносит вклад в глобальную продовольственную безопасность. Заявления же о том, что Украина кормит страны, по словам Путина, — ложь. Российский лидер добавил, что РФ готова и дальше поставлять свое зерно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...