Путин: Запад сделал все, чтобы разрушить зерновую сделку

Страны Запад сделали все, чтобы нарушить положения зерновой сделки, а невыполнение обещаний, данных России, является наглостью. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время совещания с членами Правительства.
«Запад сделал все, чтобы пустить зерновую сделку под откос. Они не пожалели на это сил», — сказал Владимир Путин. Также российский лидер назвал наглостью невыполнение обещаний, которые были даны России в рамках черноморской инициативы. Трансляция его обращения проходит на телеканале «Россия-24».
По его словам, обязательства по договору никто не собирался выполнять. Все «только что-то требовали» от российской стороны, подчеркнул Путин.
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