Путин: Запад сделал все, чтобы разрушить зерновую сделку

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Уборка пшеницы на границе ДНР и Ростовской области. Ростов, поле, пшеница, страда, зерно, колосья, сельское хозяйство, уборка хлеба, колосс
Запад не пожалел сил, чтобы пустить зерновую сделку под откос, отметил Путин Фото:

Страны Запад сделали все, чтобы нарушить положения зерновой сделки, а невыполнение обещаний, данных России, является наглостью. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время совещания с членами Правительства.

«Запад сделал все, чтобы пустить зерновую сделку под откос. Они не пожалели на это сил», — сказал Владимир Путин. Также российский лидер назвал наглостью невыполнение обещаний, которые были даны России в рамках черноморской инициативы. Трансляция его обращения проходит на телеканале «Россия-24».

По его словам, обязательства по договору никто не собирался выполнять. Все «только что-то требовали» от российской стороны, подчеркнул Путин.

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Страны Запад сделали все, чтобы нарушить положения зерновой сделки, а невыполнение обещаний, данных России, является наглостью. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время совещания с членами Правительства. «Запад сделал все, чтобы пустить зерновую сделку под откос. Они не пожалели на это сил», — сказал Владимир Путин. Также российский лидер назвал наглостью невыполнение обещаний, которые были даны России в рамках черноморской инициативы. Трансляция его обращения проходит на телеканале «Россия-24». По его словам, обязательства по договору никто не собирался выполнять. Все «только что-то требовали» от российской стороны, подчеркнул Путин.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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