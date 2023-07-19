Путин: Запад сделал все, чтобы разрушить зерновую сделку

19 июля 2023 в 22:03 Размер текста - 17 +

Запад не пожалел сил, чтобы пустить зерновую сделку под откос, отметил Путин Фото: Сергей Венявский © URA.RU Страны Запад сделали все, чтобы нарушить положения зерновой сделки, а невыполнение обещаний, данных России, является наглостью. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время совещания с членами Правительства. «Запад сделал все, чтобы пустить зерновую сделку под откос. Они не пожалели на это сил», — сказал Владимир Путин. Также российский лидер назвал наглостью невыполнение обещаний, которые были даны России в рамках черноморской инициативы. Трансляция его обращения проходит на телеканале «Россия-24». По его словам, обязательства по договору никто не собирался выполнять. Все «только что-то требовали» от российской стороны, подчеркнул Путин.

Страны Запад сделали все, чтобы нарушить положения зерновой сделки, а невыполнение обещаний, данных России, является наглостью. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время совещания с членами Правительства. «Запад сделал все, чтобы пустить зерновую сделку под откос. Они не пожалели на это сил», — сказал Владимир Путин. Также российский лидер назвал наглостью невыполнение обещаний, которые были даны России в рамках черноморской инициативы. Трансляция его обращения проходит на телеканале «Россия-24». По его словам, обязательства по договору никто не собирался выполнять. Все «только что-то требовали» от российской стороны, подчеркнул Путин.