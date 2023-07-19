Путин поручил найти причину пожара на полигоне в Крыму

19 июля 2023 в 22:33 Размер текста - 17 +

Пожар на крымском полигоне вряд ли затянется надолго, заявил Владимир Путин (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Президент России Владимир Путин поручил разобраться в причинах пожара на военном полигоне в Крыму. Кроме того, необходимо будет обеспечить безопасность граждан. Об этом российский лидер заявил на заседании с членами правительства. Новость по теме Что известно о пожаре на полигоне в Крыму. Фото, видео «С причинами пожара [в Крыму] надо еще будет разобраться. Что касается помощи людям и обеспечения их безопасности, то, конечно, нужно сделать все по максимуму, чтобы решить эти задачи», — сказал Владимир Путин. Трансляция заседания проходит на телеканале «Россия-24». Президент также допустил, что пожар не затянется надолго. При этом он подчеркнул, что необходимо сохранять осторожность. В Крыму 19 июля произошло возгорание на одном из полигонов, из-за чего была перекрыта трасса «Таврида», пишет MK.RU . Кроме того, был создан оперативный штаб по ликвидации ЧС на полигоне, сообщил глава республики Сергей Аксенов, передает «Национальная служба новостей».

Президент России Владимир Путин поручил разобраться в причинах пожара на военном полигоне в Крыму. Кроме того, необходимо будет обеспечить безопасность граждан. Об этом российский лидер заявил на заседании с членами правительства. «С причинами пожара [в Крыму] надо еще будет разобраться. Что касается помощи людям и обеспечения их безопасности, то, конечно, нужно сделать все по максимуму, чтобы решить эти задачи», — сказал Владимир Путин. Трансляция заседания проходит на телеканале «Россия-24». Президент также допустил, что пожар не затянется надолго. При этом он подчеркнул, что необходимо сохранять осторожность. В Крыму 19 июля произошло возгорание на одном из полигонов, из-за чего была перекрыта трасса «Таврида», пишет MK.RU. Кроме того, был создан оперативный штаб по ликвидации ЧС на полигоне, сообщил глава республики Сергей Аксенов, передает «Национальная служба новостей».