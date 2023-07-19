Путин поручил найти причину пожара на полигоне в Крыму

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Пожар на крымском полигоне вряд ли затянется надолго, заявил Владимир Путин (архивное фото) Фото:

Президент России Владимир Путин поручил разобраться в причинах пожара на военном полигоне в Крыму. Кроме того, необходимо будет обеспечить безопасность граждан. Об этом российский лидер заявил на заседании с членами правительства.

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«С причинами пожара [в Крыму] надо еще будет разобраться. Что касается помощи людям и обеспечения их безопасности, то, конечно, нужно сделать все по максимуму, чтобы решить эти задачи», — сказал Владимир Путин. Трансляция заседания проходит на телеканале «Россия-24».

Президент также допустил, что пожар не затянется надолго. При этом он подчеркнул, что необходимо сохранять осторожность.

В Крыму 19 июля произошло возгорание на одном из полигонов, из-за чего была перекрыта трасса «Таврида», пишет MK.RU. Кроме того, был создан оперативный штаб по ликвидации ЧС на полигоне, сообщил глава республики Сергей Аксенов, передает «Национальная служба новостей».

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Президент России Владимир Путин поручил разобраться в причинах пожара на военном полигоне в Крыму. Кроме того, необходимо будет обеспечить безопасность граждан. Об этом российский лидер заявил на заседании с членами правительства. «С причинами пожара [в Крыму] надо еще будет разобраться. Что касается помощи людям и обеспечения их безопасности, то, конечно, нужно сделать все по максимуму, чтобы решить эти задачи», — сказал Владимир Путин. Трансляция заседания проходит на телеканале «Россия-24». Президент также допустил, что пожар не затянется надолго. При этом он подчеркнул, что необходимо сохранять осторожность. В Крыму 19 июля произошло возгорание на одном из полигонов, из-за чего была перекрыта трасса «Таврида», пишет MK.RU. Кроме того, был создан оперативный штаб по ликвидации ЧС на полигоне, сообщил глава республики Сергей Аксенов, передает «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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