Путин поручил найти причину пожара на полигоне в Крыму

Президент России Владимир Путин поручил разобраться в причинах пожара на военном полигоне в Крыму. Кроме того, необходимо будет обеспечить безопасность граждан. Об этом российский лидер заявил на заседании с членами правительства.
«С причинами пожара [в Крыму] надо еще будет разобраться. Что касается помощи людям и обеспечения их безопасности, то, конечно, нужно сделать все по максимуму, чтобы решить эти задачи», — сказал Владимир Путин. Трансляция заседания проходит на телеканале «Россия-24».
Президент также допустил, что пожар не затянется надолго. При этом он подчеркнул, что необходимо сохранять осторожность.
В Крыму 19 июля произошло возгорание на одном из полигонов, из-за чего была перекрыта трасса «Таврида», пишет MK.RU. Кроме того, был создан оперативный штаб по ликвидации ЧС на полигоне, сообщил глава республики Сергей Аксенов, передает «Национальная служба новостей».
Президент России Владимир Путин поручил разобраться в причинах пожара на военном полигоне в Крыму. Кроме того, необходимо будет обеспечить безопасность граждан. Об этом российский лидер заявил на заседании с членами правительства. «С причинами пожара [в Крыму] надо еще будет разобраться. Что касается помощи людям и обеспечения их безопасности, то, конечно, нужно сделать все по максимуму, чтобы решить эти задачи», — сказал Владимир Путин. Трансляция заседания проходит на телеканале «Россия-24». Президент также допустил, что пожар не затянется надолго. При этом он подчеркнул, что необходимо сохранять осторожность. В Крыму 19 июля произошло возгорание на одном из полигонов, из-за чего была перекрыта трасса «Таврида», пишет MK.RU. Кроме того, был создан оперативный штаб по ликвидации ЧС на полигоне, сообщил глава республики Сергей Аксенов, передает «Национальная служба новостей».