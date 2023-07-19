Прокуроры проследят, чтобы пассажирам оказали необходимые услуги (архивное фото)
В Екатеринбурге 335 пассажиров вынуждены более семи часов ожидать вылета самолета Red Wings в Анталью (Турция). Лайнер задержали по технической причине, сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.
«В аэропорту Кольцово задержали рейс Red Wings в Анталью на семь часов. Вылета борта ожидают 335 человек», — пишет пресс-служба ведомства в telegram-канале.
Самолет должен был вылететь 20 июля в 00:25 и сесть в Анталье через три часа, но его задержали в Кольцово до 07:45. Прокуроры проследят за тем, чтобы пассажирам оказали все необходимые услуги, предусмотренные авиационными правилами.
Рейс ожидают 335 человек
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