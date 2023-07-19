19 июля 2023

Сотни свердловчан не смогли вовремя вылететь в Турцию. Скрин

В Екатеринбурге 335 человек семь часов ждут вылета в Анталью
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Екатеринбург, аэропорт кольцово, зал ожидания, пассажиры
Прокуроры проследят, чтобы пассажирам оказали необходимые услуги (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге 335 пассажиров вынуждены более семи часов ожидать вылета самолета Red Wings в Анталью (Турция). Лайнер задержали по технической причине, сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.

«В аэропорту Кольцово задержали рейс Red Wings в Анталью на семь часов. Вылета борта ожидают 335 человек», — пишет пресс-служба ведомства в telegram-канале.

Самолет должен был вылететь 20 июля в 00:25 и сесть в Анталье через три часа, но его задержали в Кольцово до 07:45. Прокуроры проследят за тем, чтобы пассажирам оказали все необходимые услуги, предусмотренные авиационными правилами.

Рейс ожидают 335 человек
Рейс ожидают 335 человек

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В Екатеринбурге 335 пассажиров вынуждены более семи часов ожидать вылета самолета Red Wings в Анталью (Турция). Лайнер задержали по технической причине, сообщили в Уральской транспортной прокуратуре. «В аэропорту Кольцово задержали рейс Red Wings в Анталью на семь часов. Вылета борта ожидают 335 человек», — пишет пресс-служба ведомства в telegram-канале. Самолет должен был вылететь 20 июля в 00:25 и сесть в Анталье через три часа, но его задержали в Кольцово до 07:45. Прокуроры проследят за тем, чтобы пассажирам оказали все необходимые услуги, предусмотренные авиационными правилами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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