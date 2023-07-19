У ребенка начались судороги и рвота во время авиарейса из Сочи в Екатеринбург

Предположительно, малышу полтора года (архивное фото)
Ребенку во время полета из Сочи в Екатеринбург 19 июля стало плохо. По словам очевидцев, у него внезапно начались судороги, он стал захлебываться рвотой.
«Сегодня на рейсе из Сочи в Екатеринбург у ребенка внезапно начались судороги и он стал захлебываться рвотой. Малыша откачал мужчина с женщиной», — пишет telegram-канал «Инцидент Екатеринбург», ссылаясь на очевидцев.
Очевидец предполагает, что ребенку от одного до полутора лет. В аэропорту Кольцово малыша забрали врачи. Журналист URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу Кольцово, ответ пока не поступил.
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