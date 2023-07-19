У ребенка начались судороги и рвота во время авиарейса из Сочи в Екатеринбург

19 июля 2023 в 23:54 Размер текста - 17 +

Предположительно, малышу полтора года (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU Ребенку во время полета из Сочи в Екатеринбург 19 июля стало плохо. По словам очевидцев, у него внезапно начались судороги, он стал захлебываться рвотой. «Сегодня на рейсе из Сочи в Екатеринбург у ребенка внезапно начались судороги и он стал захлебываться рвотой. Малыша откачал мужчина с женщиной», — пишет telegram-канал «Инцидент Екатеринбург», ссылаясь на очевидцев. Очевидец предполагает, что ребенку от одного до полутора лет. В аэропорту Кольцово малыша забрали врачи. Журналист URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу Кольцово, ответ пока не поступил.

Ребенку во время полета из Сочи в Екатеринбург 19 июля стало плохо. По словам очевидцев, у него внезапно начались судороги, он стал захлебываться рвотой. «Сегодня на рейсе из Сочи в Екатеринбург у ребенка внезапно начались судороги и он стал захлебываться рвотой. Малыша откачал мужчина с женщиной», — пишет telegram-канал «Инцидент Екатеринбург», ссылаясь на очевидцев. Очевидец предполагает, что ребенку от одного до полутора лет. В аэропорту Кольцово малыша забрали врачи. Журналист URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу Кольцово, ответ пока не поступил.