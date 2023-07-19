19 июля 2023

У ребенка начались судороги и рвота во время авиарейса из Сочи в Екатеринбург

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды города. Тюмень, небо, самолет, самолет в небе
Предположительно, малышу полтора года (архивное фото) Фото:

Ребенку во время полета из Сочи в Екатеринбург 19 июля стало плохо. По словам очевидцев, у него внезапно начались судороги, он стал захлебываться рвотой.

«Сегодня на рейсе из Сочи в Екатеринбург у ребенка внезапно начались судороги и он стал захлебываться рвотой. Малыша откачал мужчина с женщиной», — пишет telegram-канал «Инцидент Екатеринбург», ссылаясь на очевидцев.

Очевидец предполагает, что ребенку от одного до полутора лет. В аэропорту Кольцово малыша забрали врачи. Журналист URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу Кольцово, ответ пока не поступил.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Ребенку во время полета из Сочи в Екатеринбург 19 июля стало плохо. По словам очевидцев, у него внезапно начались судороги, он стал захлебываться рвотой. «Сегодня на рейсе из Сочи в Екатеринбург у ребенка внезапно начались судороги и он стал захлебываться рвотой. Малыша откачал мужчина с женщиной», — пишет telegram-канал «Инцидент Екатеринбург», ссылаясь на очевидцев. Очевидец предполагает, что ребенку от одного до полутора лет. В аэропорту Кольцово малыша забрали врачи. Журналист URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу Кольцово, ответ пока не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...