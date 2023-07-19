Газель компании OZON разделило на две части
На трассе Сургут-Нижневартовск на 178 километре произошла авария, в результате которой газель магазина OZON вылетела с дороги. Об этом сообщили очевидцы.
«Произошло ДТП на трассе Сургут-Нижневартовск. Машина компании OZON улетела в кювет. Газель разделило на две части», — говорят очевидцы произошедшего в telegram-канале «ЧП в Нижневартовске».
О подробностях аварии ничего неизвестно. Агентство направило запрос в пресс-службу ГИБДД региона. Ответ на него ожидается.
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