19 июля 2023
18 июля 2023

На трассе ХМАО произошла авария с газелью OZON. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, ozon, озон, служба доставки озон
Газель компании OZON разделило на две части Фото:

На трассе Сургут-Нижневартовск на 178 километре произошла авария, в результате которой газель магазина OZON вылетела с дороги. Об этом сообщили очевидцы.

«Произошло ДТП на трассе Сургут-Нижневартовск. Машина компании OZON улетела в кювет. Газель разделило на две части», — говорят очевидцы произошедшего в telegram-канале «ЧП в Нижневартовске».

О подробностях аварии ничего неизвестно. Агентство направило запрос в пресс-службу ГИБДД региона. Ответ на него ожидается.

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На трассе Сургут-Нижневартовск на 178 километре произошла авария, в результате которой газель магазина OZON вылетела с дороги. Об этом сообщили очевидцы. «Произошло ДТП на трассе Сургут-Нижневартовск. Машина компании OZON улетела в кювет. Газель разделило на две части», — говорят очевидцы произошедшего в telegram-канале «ЧП в Нижневартовске». О подробностях аварии ничего неизвестно. Агентство направило запрос в пресс-службу ГИБДД региона. Ответ на него ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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