На трассе ХМАО произошла авария с газелью OZON. Видео

20 июля 2023 в 03:36 Размер текста - 17 +

Газель компании OZON разделило на две части Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На трассе Сургут-Нижневартовск на 178 километре произошла авария, в результате которой газель магазина OZON вылетела с дороги. Об этом сообщили очевидцы. «Произошло ДТП на трассе Сургут-Нижневартовск. Машина компании OZON улетела в кювет. Газель разделило на две части», — говорят очевидцы произошедшего в telegram-канале «ЧП в Нижневартовске». О подробностях аварии ничего неизвестно. Агентство направило запрос в пресс-службу ГИБДД региона. Ответ на него ожидается.

На трассе Сургут-Нижневартовск на 178 километре произошла авария, в результате которой газель магазина OZON вылетела с дороги. Об этом сообщили очевидцы. «Произошло ДТП на трассе Сургут-Нижневартовск. Машина компании OZON улетела в кювет. Газель разделило на две части», — говорят очевидцы произошедшего в telegram-канале «ЧП в Нижневартовске». О подробностях аварии ничего неизвестно. Агентство направило запрос в пресс-службу ГИБДД региона. Ответ на него ожидается.