В Тюменской области за июнь в 2,5 раза увеличился спрос на IT-ипотеку

20 июля 2023 в 08:12 Размер текста - 17 +

За полгода по программе было оформлено займов на сумму 144 млн рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюменской области за июнь количество ипотек по специальной программе для сотрудников IT-компаний по сравнению с январем выросло в 2,5 раза. Об этом сообщил управляющий ВТБ в Тюменской области Евгений Федосов. «Тюменская область на втором месте после Свердловской в УрФО по объемам IT-ипотеки. Регион обошел ряд российских городов-миллионников. Максимальный спрос мы наблюдали в марте, сразу после того, как в феврале были улучшены условия для заемщиков», — сказал Федосов журналистам РБК Тюмень По его словам, интерес к льготной программе высокий, но есть и ряд строгих требований. Обязательное условие — официальное трудоустройство специалиста, а также аккредитация компании-работодателя Министерством цифрового развития РФ. Ранее URA.RU писало, как можно получить ипотеку IT-специалистам в этом году. Для приобретения со ставкой до 5% заемщик обязан иметь российское гражданство. Возраст претендента должен быть от 18 до 50 лет.

В Тюменской области за июнь количество ипотек по специальной программе для сотрудников IT-компаний по сравнению с январем выросло в 2,5 раза. Об этом сообщил управляющий ВТБ в Тюменской области Евгений Федосов. «Тюменская область на втором месте после Свердловской в УрФО по объемам IT-ипотеки. Регион обошел ряд российских городов-миллионников. Максимальный спрос мы наблюдали в марте, сразу после того, как в феврале были улучшены условия для заемщиков», — сказал Федосов журналистам РБК Тюмень По его словам, интерес к льготной программе высокий, но есть и ряд строгих требований. Обязательное условие — официальное трудоустройство специалиста, а также аккредитация компании-работодателя Министерством цифрового развития РФ. Ранее URA.RU писало, как можно получить ипотеку IT-специалистам в этом году. Для приобретения со ставкой до 5% заемщик обязан иметь российское гражданство. Возраст претендента должен быть от 18 до 50 лет.