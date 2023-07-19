19 июля 2023

В Тюменской области за июнь в 2,5 раза увеличился спрос на IT-ипотеку

© Служба новостей «URA.RU»
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За полгода по программе было оформлено займов на сумму 144 млн рублей Фото:

В Тюменской области за июнь количество ипотек по специальной программе для сотрудников IT-компаний по сравнению с январем выросло в 2,5 раза. Об этом сообщил управляющий ВТБ в Тюменской области Евгений Федосов.

«Тюменская область на втором месте после Свердловской в УрФО по объемам IT-ипотеки. Регион обошел ряд российских городов-миллионников. Максимальный спрос мы наблюдали в марте, сразу после того, как в феврале были улучшены условия для заемщиков», — сказал Федосов журналистам РБК Тюмень

По его словам, интерес к льготной программе высокий, но есть и ряд строгих требований. Обязательное условие — официальное трудоустройство специалиста, а также аккредитация компании-работодателя Министерством цифрового развития РФ.

Ранее URA.RU писало, как можно получить ипотеку IT-специалистам в этом году. Для приобретения со ставкой до 5% заемщик обязан иметь российское гражданство. Возраст претендента должен быть от 18 до 50 лет.

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В Тюменской области за июнь количество ипотек по специальной программе для сотрудников IT-компаний по сравнению с январем выросло в 2,5 раза. Об этом сообщил управляющий ВТБ в Тюменской области Евгений Федосов. «Тюменская область на втором месте после Свердловской в УрФО по объемам IT-ипотеки. Регион обошел ряд российских городов-миллионников. Максимальный спрос мы наблюдали в марте, сразу после того, как в феврале были улучшены условия для заемщиков», — сказал Федосов журналистам РБК Тюмень По его словам, интерес к льготной программе высокий, но есть и ряд строгих требований. Обязательное условие — официальное трудоустройство специалиста, а также аккредитация компании-работодателя Министерством цифрового развития РФ. Ранее URA.RU писало, как можно получить ипотеку IT-специалистам в этом году. Для приобретения со ставкой до 5% заемщик обязан иметь российское гражданство. Возраст претендента должен быть от 18 до 50 лет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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