Как получить ипотеку IT-специалистам в 2023 году

Сотрудники аккредитованных IT-компаний с 2022 года могут взять льготную ипотеку. Ставка по кредиту равна 5%, а первоначальный взнос должен составлять 15%. URA.RU приводит информацию об условиях получения ипотеки для IT-специалистов.
Условия получения ипотеки для IT-специалистов
Для получения ипотеки со ставкой до 5% заемщик должен быть гражданином РФ. Его возраст должен быть от 18 до 50 лет. Также он должен работать по трудовому договору в аккредитованной ИТ-компании. При этом нужно внести первоначальный взнос размером 15%. Зарплата специалиста в течение трех месяцев варьируется в зависимости от региона:
- Зарплата сотрудников из московских компаний должна быть от 150 тысяч рублей;
- В российских городах-миллионниках заработная плата должна быть от 120 тысяч рублей;
- У сотрудников из остальных населенных пунктов доход должен составлять от 70 тысяч рублей;
- Сумма кредита в Москве и крупных городах можно взять кредит до 18 миллионов рублей, а в остальных населенных пунктах до девяти миллионов. Однако с помощью рыночной ставки сумму можно увеличить до 30 и до 15 миллионов.
- Для получения кредита необходимо предъявить паспорт, СНИЛС, справка 2-НДФЛ для подтверждения доходов с места работы, копия трудовой книжки для подтверждения факта работы в IT-компании. А также свидетельство о заключении брака, если оно есть.
Какие банки дают ипотеку для IT-специалистов
Всего в программе «Ипотека для IT-специалистов» участвуют 53 российских банка. Среди них «Сбербанк», ВТБ, «Альфа-Банк», «Тинькофф Банк», «Газпромбанк», а также «МТС-Банк».
При этом банк имеет право отказать в одобрении кредита даже при выполнении всех условий программы. Сделать это он может без объяснения причин.
На что можно оформить льготную ипотеку
- Покупка квартиры в строящемся доме по договору долевого участия;
- Приобретение готового жилья от застройщика;
- Покупка жилого дома от застройщика;
- Постройка дома по договору подряда;
- Приобретение земельного участка для строительства дома.
Как получить кредит IT-специалистам
Для получения IT-ипотеки необходимо:
- Проверить, входит ли предприятие в список аккредитованных IT-компаний. Сделать это можно на портале «Госуслуг».
- Рассчитать ипотеку на калькуляторе и отправить заявку в банк. Также нужно предоставить необходимые документы.
- После одобрения нужно выбрать подходящее жилье или земельный участок;
- Согласовать документы на недвижимость или строительство жилья с банком;
- Подписать с банком кредитный договор.
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