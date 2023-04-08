Как получить ипотеку IT-специалистам в 2023 году

09 апреля 2023 в 14:13 Размер текста - 17 +

Для получения льготной ипотеки IT-специалист должен работать в аккредитованной компании Фото: Владимир Андреев © URA.RU Сотрудники аккредитованных IT-компаний с 2022 года могут взять льготную ипотеку. Ставка по кредиту равна 5%, а первоначальный взнос должен составлять 15%. URA.RU приводит информацию об условиях получения ипотеки для IT-специалистов. Условия получения ипотеки для IT-специалистов Для получения ипотеки со ставкой до 5% заемщик должен быть гражданином РФ. Его возраст должен быть от 18 до 50 лет. Также он должен работать по трудовому договору в аккредитованной ИТ-компании. При этом нужно внести первоначальный взнос размером 15%. Зарплата специалиста в течение трех месяцев варьируется в зависимости от региона: Зарплата сотрудников из московских компаний должна быть от 150 тысяч рублей;

В российских городах-миллионниках заработная плата должна быть от 120 тысяч рублей;

У сотрудников из остальных населенных пунктов доход должен составлять от 70 тысяч рублей;

Сумма кредита в Москве и крупных городах можно взять кредит до 18 миллионов рублей, а в остальных населенных пунктах до девяти миллионов. Однако с помощью рыночной ставки сумму можно увеличить до 30 и до 15 миллионов.

Для получения кредита необходимо предъявить паспорт, СНИЛС, справка 2-НДФЛ для подтверждения доходов с места работы, копия трудовой книжки для подтверждения факта работы в IT-компании. А также свидетельство о заключении брака, если оно есть. Какие банки дают ипотеку для IT-специалистов Всего в программе «Ипотека для IT-специалистов» участвуют 53 российских банка. Среди них «Сбербанк», ВТБ, «Альфа-Банк», «Тинькофф Банк», «Газпромбанк», а также «МТС-Банк». При этом банк имеет право отказать в одобрении кредита даже при выполнении всех условий программы. Сделать это он может без объяснения причин. На что можно оформить льготную ипотеку Покупка квартиры в строящемся доме по договору долевого участия;

Приобретение готового жилья от застройщика;

Покупка жилого дома от застройщика;

Постройка дома по договору подряда;

Приобретение земельного участка для строительства дома. Как получить кредит IT-специалистам Для получения IT-ипотеки необходимо: Проверить, входит ли предприятие в список аккредитованных IT-компаний. Сделать это можно на портале «Госуслуг».

Рассчитать ипотеку на калькуляторе и отправить заявку в банк. Также нужно предоставить необходимые документы.

После одобрения нужно выбрать подходящее жилье или земельный участок;

Согласовать документы на недвижимость или строительство жилья с банком;

Подписать с банком кредитный договор.

Сотрудники аккредитованных IT-компаний с 2022 года могут взять льготную ипотеку. Ставка по кредиту равна 5%, а первоначальный взнос должен составлять 15%. URA.RU приводит информацию об условиях получения ипотеки для IT-специалистов. Для получения ипотеки со ставкой до 5% заемщик должен быть гражданином РФ. Его возраст должен быть от 18 до 50 лет. Также он должен работать по трудовому договору в аккредитованной ИТ-компании. При этом нужно внести первоначальный взнос размером 15%. Зарплата специалиста в течение трех месяцев варьируется в зависимости от региона: Всего в программе «Ипотека для IT-специалистов» участвуют 53 российских банка. Среди них «Сбербанк», ВТБ, «Альфа-Банк», «Тинькофф Банк», «Газпромбанк», а также «МТС-Банк». При этом банк имеет право отказать в одобрении кредита даже при выполнении всех условий программы. Сделать это он может без объяснения причин. Для получения IT-ипотеки необходимо: