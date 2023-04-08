08 апреля 2023

Как получить ипотеку IT-специалистам в 2023 году

© Служба новостей «URA.RU»
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Для получения льготной ипотеки IT-специалист должен работать в аккредитованной компании Фото:

Сотрудники аккредитованных IT-компаний с 2022 года могут взять льготную ипотеку. Ставка по кредиту равна 5%, а первоначальный взнос должен составлять 15%. URA.RU приводит информацию об условиях получения ипотеки для IT-специалистов.

Условия получения ипотеки для IT-специалистов

Для получения ипотеки со ставкой до 5% заемщик должен быть гражданином РФ. Его возраст должен быть от 18 до 50 лет. Также он должен работать по трудовому договору в аккредитованной ИТ-компании. При этом нужно внести первоначальный взнос размером 15%. Зарплата специалиста в течение трех месяцев варьируется в зависимости от региона:

  • Зарплата сотрудников из московских компаний должна быть от 150 тысяч рублей;
  • В российских городах-миллионниках заработная плата должна быть от 120 тысяч рублей;
  • У сотрудников из остальных населенных пунктов доход должен составлять от 70 тысяч рублей;
  • Сумма кредита в Москве и крупных городах можно взять кредит до 18 миллионов рублей, а в остальных населенных пунктах до девяти миллионов. Однако с помощью рыночной ставки сумму можно увеличить до 30 и до 15 миллионов.
  • Для получения кредита необходимо предъявить паспорт, СНИЛС, справка 2-НДФЛ для подтверждения доходов с места работы, копия трудовой книжки для подтверждения факта работы в IT-компании. А также свидетельство о заключении брака, если оно есть.

Какие банки дают ипотеку для IT-специалистов

Всего в программе «Ипотека для IT-специалистов» участвуют 53 российских банка. Среди них «Сбербанк», ВТБ, «Альфа-Банк», «Тинькофф Банк», «Газпромбанк», а также «МТС-Банк».

При этом банк имеет право отказать в одобрении кредита даже при выполнении всех условий программы. Сделать это он может без объяснения причин.

На что можно оформить льготную ипотеку

  • Покупка квартиры в строящемся доме по договору долевого участия;
  • Приобретение готового жилья от застройщика;
  • Покупка жилого дома от застройщика;
  • Постройка дома по договору подряда;
  • Приобретение земельного участка для строительства дома.

Как получить кредит IT-специалистам

Для получения IT-ипотеки необходимо:

  • Проверить, входит ли предприятие в список аккредитованных IT-компаний. Сделать это можно на портале «Госуслуг».
  • Рассчитать ипотеку на калькуляторе и отправить заявку в банк. Также нужно предоставить необходимые документы.
  • После одобрения нужно выбрать подходящее жилье или земельный участок;
  • Согласовать документы на недвижимость или строительство жилья с банком;
  • Подписать с банком кредитный договор.

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Сотрудники аккредитованных IT-компаний с 2022 года могут взять льготную ипотеку. Ставка по кредиту равна 5%, а первоначальный взнос должен составлять 15%. URA.RU приводит информацию об условиях получения ипотеки для IT-специалистов. Для получения ипотеки со ставкой до 5% заемщик должен быть гражданином РФ. Его возраст должен быть от 18 до 50 лет. Также он должен работать по трудовому договору в аккредитованной ИТ-компании. При этом нужно внести первоначальный взнос размером 15%. Зарплата специалиста в течение трех месяцев варьируется в зависимости от региона: Всего в программе «Ипотека для IT-специалистов» участвуют 53 российских банка. Среди них «Сбербанк», ВТБ, «Альфа-Банк», «Тинькофф Банк», «Газпромбанк», а также «МТС-Банк». При этом банк имеет право отказать в одобрении кредита даже при выполнении всех условий программы. Сделать это он может без объяснения причин. Для получения IT-ипотеки необходимо:
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