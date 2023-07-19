19 июля 2023

В Крыму после атаки беспилотника погибла девочка

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Вражеский беспилотник атаковал север Крыма, сообщил Сергей Аксенов Фото:

В Крыму упал вражеский беспилотник, погибла девочка-подросток. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

«В результате удара вражеского БПЛА на северо-западе Крыма повреждены четыре административных здания. К сожалению, не обошлось без жертв — погибла девочка-подросток», — написал Сергей Аксенов в своем telegram-канале. Он отметил, что семье девочки будет оказана вся необходимая помощь. На месте удара беспилотника работают профильные службы.

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В Крыму упал вражеский беспилотник, погибла девочка-подросток. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов. «В результате удара вражеского БПЛА на северо-западе Крыма повреждены четыре административных здания. К сожалению, не обошлось без жертв — погибла девочка-подросток», — написал Сергей Аксенов в своем telegram-канале. Он отметил, что семье девочки будет оказана вся необходимая помощь. На месте удара беспилотника работают профильные службы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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