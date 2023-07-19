В Крыму после атаки беспилотника погибла девочка

20 июля 2023 в 08:08 Размер текста - 17 +

Вражеский беспилотник атаковал север Крыма, сообщил Сергей Аксенов Фото: Министерство обороны Великобритании © URA.RU В Крыму упал вражеский беспилотник, погибла девочка-подросток. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов. «В результате удара вражеского БПЛА на северо-западе Крыма повреждены четыре административных здания. К сожалению, не обошлось без жертв — погибла девочка-подросток», — написал Сергей Аксенов в своем telegram-канале . Он отметил, что семье девочки будет оказана вся необходимая помощь. На месте удара беспилотника работают профильные службы.

В Крыму упал вражеский беспилотник, погибла девочка-подросток. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов. «В результате удара вражеского БПЛА на северо-западе Крыма повреждены четыре административных здания. К сожалению, не обошлось без жертв — погибла девочка-подросток», — написал Сергей Аксенов в своем telegram-канале. Он отметил, что семье девочки будет оказана вся необходимая помощь. На месте удара беспилотника работают профильные службы.