19 июля 2023

Акционеры «Пермалко» готовятся к смене совета директоров

© Служба новостей «URA.RU»
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Отчет Натальи Котовой на заседании Городской думы. Челябинск, депутат, чиновник, ботинки, ноги, туфли, бизнесмен
Собрание пройдет 4 сентября Фото:

Акционеры пермского производителя алкоголя «Амбер Пермалко» готовят внеочередное собрание для избрания новых членов совета директоров. Собрание назначено на 4 сентября 2023 года, сообщается в документе о внеочередном собрании на сайте компании.

«Акционерное общество „Амбер Пермалко“ сообщает о созыве внеочередного общего собрания акционеров в форме заочного голосования. Повестка — досрочное прекращение полномочий всех членов совета директоров. Избрание членов директоров „Амбер Пермалко“», — говорится в документе.

Ранее URA.RU сообщало о продаже контрольного пакета акций «Амбер Пермалко» компании из Петрозаводска. Владелец, латвийский холдинг Amber Beverage Group, готовится продать 92,6% акций. Разрешение от правительства РФ уже получено.

АО «Амбер Пермалко» является старейшим производителем алкоголя в Пермском крае. Компания начала работу в 1985 году и входит в список системообразующих предприятий региона.

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Акционеры пермского производителя алкоголя «Амбер Пермалко» готовят внеочередное собрание для избрания новых членов совета директоров. Собрание назначено на 4 сентября 2023 года, сообщается в документе о внеочередном собрании на сайте компании. «Акционерное общество „Амбер Пермалко“ сообщает о созыве внеочередного общего собрания акционеров в форме заочного голосования. Повестка — досрочное прекращение полномочий всех членов совета директоров. Избрание членов директоров „Амбер Пермалко“», — говорится в документе. Ранее URA.RU сообщало о продаже контрольного пакета акций «Амбер Пермалко» компании из Петрозаводска. Владелец, латвийский холдинг Amber Beverage Group, готовится продать 92,6% акций. Разрешение от правительства РФ уже получено. АО «Амбер Пермалко» является старейшим производителем алкоголя в Пермском крае. Компания начала работу в 1985 году и входит в список системообразующих предприятий региона.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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