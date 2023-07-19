Акционеры «Пермалко» готовятся к смене совета директоров

Акционеры пермского производителя алкоголя «Амбер Пермалко» готовят внеочередное собрание для избрания новых членов совета директоров. Собрание назначено на 4 сентября 2023 года, сообщается в документе о внеочередном собрании на сайте компании.
«Акционерное общество „Амбер Пермалко“ сообщает о созыве внеочередного общего собрания акционеров в форме заочного голосования. Повестка — досрочное прекращение полномочий всех членов совета директоров. Избрание членов директоров „Амбер Пермалко“», — говорится в документе.
Ранее URA.RU сообщало о продаже контрольного пакета акций «Амбер Пермалко» компании из Петрозаводска. Владелец, латвийский холдинг Amber Beverage Group, готовится продать 92,6% акций. Разрешение от правительства РФ уже получено.
АО «Амбер Пермалко» является старейшим производителем алкоголя в Пермском крае. Компания начала работу в 1985 году и входит в список системообразующих предприятий региона.
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