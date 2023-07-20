WSJ: ВСУ признали свою беспомощность вблизи российских позиций

20 июля 2023 в 09:43 Размер текста - 17 +

Продвижение идет медленнее, чем надеялись украинские и западные официальные лица Фото: Официальный портал Киева новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские военные не подозревают о том, что их ждет, когда заходят на территории, подконтрольные РФ. Об этом рассказал украинский сапер с позывным «Буба». «Когда мы заходим на территорию, подконтрольную России, мы слепы», — сказал украинский сапер, его цитирует газета The Wall Street Journal. Он добавил, что был случай, когда солдаты Вооруженных сил Украины при попытке захвата российской позиции попали под сильный артиллерийский огонь, а при попытке отхода подорвались на противопехотной мине. Как отмечают в газете, продвижение ВСУ идет медленнее, чем надеялись украинские и западные официальные лица. К тому же, чтобы пробраться к главной линии обороны России, нужно пройти через поля, усеянные минами, бетонные траншеи и проволочные заграждения. Ранее офицер украинской армии пожаловался на успехи военных РФ. По славам капитана ВСУ 72-й бригады Сергея Алымова, подразделения радиоэлектронной борьбы России оперативно противодействуют армии Украины, передает «Национальная служба новостей».

Украинские военные не подозревают о том, что их ждет, когда заходят на территории, подконтрольные РФ. Об этом рассказал украинский сапер с позывным «Буба». «Когда мы заходим на территорию, подконтрольную России, мы слепы», — сказал украинский сапер, его цитирует газета The Wall Street Journal. Он добавил, что был случай, когда солдаты Вооруженных сил Украины при попытке захвата российской позиции попали под сильный артиллерийский огонь, а при попытке отхода подорвались на противопехотной мине. Как отмечают в газете, продвижение ВСУ идет медленнее, чем надеялись украинские и западные официальные лица. К тому же, чтобы пробраться к главной линии обороны России, нужно пройти через поля, усеянные минами, бетонные траншеи и проволочные заграждения. Ранее офицер украинской армии пожаловался на успехи военных РФ. По славам капитана ВСУ 72-й бригады Сергея Алымова, подразделения радиоэлектронной борьбы России оперативно противодействуют армии Украины, передает «Национальная служба новостей».