WSJ: ВСУ признали свою беспомощность вблизи российских позиций

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Вооруженные силы Украины. stock, шеврон, ВСУ, stock
Продвижение идет медленнее, чем надеялись украинские и западные официальные лица Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинские военные не подозревают о том, что их ждет, когда заходят на территории, подконтрольные РФ. Об этом рассказал украинский сапер с позывным «Буба».

«Когда мы заходим на территорию, подконтрольную России, мы слепы», — сказал украинский сапер, его цитирует газета The Wall Street Journal. Он добавил, что был случай, когда солдаты Вооруженных сил Украины при попытке захвата российской позиции попали под сильный артиллерийский огонь, а при попытке отхода подорвались на противопехотной мине.

Как отмечают в газете, продвижение ВСУ идет медленнее, чем надеялись украинские и западные официальные лица. К тому же, чтобы пробраться к главной линии обороны России, нужно пройти через поля, усеянные минами, бетонные траншеи и проволочные заграждения.

Ранее офицер украинской армии пожаловался на успехи военных РФ. По славам капитана ВСУ 72-й бригады Сергея Алымова, подразделения радиоэлектронной борьбы России оперативно противодействуют армии Украины, передает «Национальная служба новостей».

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Украинские военные не подозревают о том, что их ждет, когда заходят на территории, подконтрольные РФ. Об этом рассказал украинский сапер с позывным «Буба». «Когда мы заходим на территорию, подконтрольную России, мы слепы», — сказал украинский сапер, его цитирует газета The Wall Street Journal. Он добавил, что был случай, когда солдаты Вооруженных сил Украины при попытке захвата российской позиции попали под сильный артиллерийский огонь, а при попытке отхода подорвались на противопехотной мине. Как отмечают в газете, продвижение ВСУ идет медленнее, чем надеялись украинские и западные официальные лица. К тому же, чтобы пробраться к главной линии обороны России, нужно пройти через поля, усеянные минами, бетонные траншеи и проволочные заграждения. Ранее офицер украинской армии пожаловался на успехи военных РФ. По славам капитана ВСУ 72-й бригады Сергея Алымова, подразделения радиоэлектронной борьбы России оперативно противодействуют армии Украины, передает «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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