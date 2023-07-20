ВСУ признали повреждение объектов логистики в Одесской области

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Обстрел Городской администрации. Донецк, разрушения, обстрел, последствия обстрела
Армия России нанесла удары по военным объектам в Одессе Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

После обстрела Одессы были повреждены объекты логистики и административное здание. Об этом заявила пресс-секретарь украинской группировки «Юг» Наталия Гуменюк.

«Есть попадания и в Николаевской, и в Одесской областях… В Одессе разрушено административное здание. Последствия еще уточняются», — заявила Наталия Гуменюк в эфире всеукраинского телемарафона. Она отметила, что были зафиксированы удары по объектам логистики. Речь идет про складские помещения.

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После обстрела Одессы были повреждены объекты логистики и административное здание. Об этом заявила пресс-секретарь украинской группировки «Юг» Наталия Гуменюк. «Есть попадания и в Николаевской, и в Одесской областях… В Одессе разрушено административное здание. Последствия еще уточняются», — заявила Наталия Гуменюк в эфире всеукраинского телемарафона. Она отметила, что были зафиксированы удары по объектам логистики. Речь идет про складские помещения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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