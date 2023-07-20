ВСУ признали повреждение объектов логистики в Одесской области

20 июля 2023 в 09:42 Размер текста - 17 +

Армия России нанесла удары по военным объектам в Одессе Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине После обстрела Одессы были повреждены объекты логистики и административное здание. Об этом заявила пресс-секретарь украинской группировки «Юг» Наталия Гуменюк. «Есть попадания и в Николаевской, и в Одесской областях… В Одессе разрушено административное здание. Последствия еще уточняются», — заявила Наталия Гуменюк в эфире всеукраинского телемарафона. Она отметила, что были зафиксированы удары по объектам логистики. Речь идет про складские помещения.

После обстрела Одессы были повреждены объекты логистики и административное здание. Об этом заявила пресс-секретарь украинской группировки «Юг» Наталия Гуменюк. «Есть попадания и в Николаевской, и в Одесской областях… В Одессе разрушено административное здание. Последствия еще уточняются», — заявила Наталия Гуменюк в эфире всеукраинского телемарафона. Она отметила, что были зафиксированы удары по объектам логистики. Речь идет про складские помещения.