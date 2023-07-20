ВСУ признали повреждение объектов логистики в Одесской области

Армия России нанесла удары по военным объектам в Одессе
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
После обстрела Одессы были повреждены объекты логистики и административное здание. Об этом заявила пресс-секретарь украинской группировки «Юг» Наталия Гуменюк.
«Есть попадания и в Николаевской, и в Одесской областях… В Одессе разрушено административное здание. Последствия еще уточняются», — заявила Наталия Гуменюк в эфире всеукраинского телемарафона. Она отметила, что были зафиксированы удары по объектам логистики. Речь идет про складские помещения.
Читайте URA RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.