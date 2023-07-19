Пермские медики спасли многодетную мать, которая перенесла инфаркт после родов

20 июля 2023 в 10:26 Размер текста - 17 +

Жизнь пациентки была спасена благодаря слаженной работе хирургов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Врачи Пермской городской больницы имени Симхи Гринберга смогли спасти мать четырех детей с острым коронарным синдромом. Такой диагноз включает группу симптомов, которые позволяют подозревать нестабильную стенокардию или инфаркт. Через несколько дней после рождения четвертого ребенка женщине стало плохо из-за резкого уменьшения кровоснабжения сердца, сообщает сайт правительства Пермского края. «Из приемного отделения больницы пациентка была переведена на операционный стол, где врачи Регионального сосудистого центра провели ей операцию по стентированию коронарных артерий», — говорится на сайте. Для восстановления проходимости артерий пациентке поставили стент. Сейчас женщина чувствует себя хорошо. Как отметил главный ангионевролог и анестезиолог-реаниматолог минздрава Пермского края Роман Энгаус, жизнь многодетной матери удалось спасти с помощью слаженной работы медиков и нового оборудования, которое позволяет оперативно диагностировать инфаркты и инсульты.

Врачи Пермской городской больницы имени Симхи Гринберга смогли спасти мать четырех детей с острым коронарным синдромом. Такой диагноз включает группу симптомов, которые позволяют подозревать нестабильную стенокардию или инфаркт. Через несколько дней после рождения четвертого ребенка женщине стало плохо из-за резкого уменьшения кровоснабжения сердца, сообщает сайт правительства Пермского края. «Из приемного отделения больницы пациентка была переведена на операционный стол, где врачи Регионального сосудистого центра провели ей операцию по стентированию коронарных артерий», — говорится на сайте. Для восстановления проходимости артерий пациентке поставили стент. Сейчас женщина чувствует себя хорошо. Как отметил главный ангионевролог и анестезиолог-реаниматолог минздрава Пермского края Роман Энгаус, жизнь многодетной матери удалось спасти с помощью слаженной работы медиков и нового оборудования, которое позволяет оперативно диагностировать инфаркты и инсульты.