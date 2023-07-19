Свердловский завод Ростеха попал под санкции Австралии

20 июля 2023 в 10:35 Размер текста - 17 +

УОМЗ разрабатывает оптико-электронные системы различного назначения, в том числе для оборонной промышленности Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Правительство Австралии ввело новые санкции против России. В частности, ограничения коснулись Уральского оптико-механического завода (Екатеринбург, входит в структуру холдинга «Швабе» госкорпорации Ростех). «Сегодня Австралия ввела санкции в отношении 35 организаций в оборонном, технологическом и энергетическом секторах России, а также 10 физических лиц», — говорится в сообщении МИД Австралии на официальном сайте. В списке значится Уральский оптико-механический завод имени Яламова, который ранее попал под санкции США. На предприятии разрабатывают оптико-электронные системы различного назначения, в том числе для оборонной промышленности.

Правительство Австралии ввело новые санкции против России. В частности, ограничения коснулись Уральского оптико-механического завода (Екатеринбург, входит в структуру холдинга «Швабе» госкорпорации Ростех). «Сегодня Австралия ввела санкции в отношении 35 организаций в оборонном, технологическом и энергетическом секторах России, а также 10 физических лиц», — говорится в сообщении МИД Австралии на официальном сайте. В списке значится Уральский оптико-механический завод имени Яламова, который ранее попал под санкции США. На предприятии разрабатывают оптико-электронные системы различного назначения, в том числе для оборонной промышленности.