19 июля 2023

Свердловский завод Ростеха попал под санкции Австралии

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5-я Уральская индустриальная биеннале современного искусства. Екатеринбург, логотип, уомз, индустриальная биеннале, уральский оптико-механический завод
УОМЗ разрабатывает оптико-электронные системы различного назначения, в том числе для оборонной промышленности Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Правительство Австралии ввело новые санкции против России. В частности, ограничения коснулись Уральского оптико-механического завода (Екатеринбург, входит в структуру холдинга «Швабе» госкорпорации Ростех).

«Сегодня Австралия ввела санкции в отношении 35 организаций в оборонном, технологическом и энергетическом секторах России, а также 10 физических лиц», — говорится в сообщении МИД Австралии на официальном сайте. В списке значится Уральский оптико-механический завод имени Яламова, который ранее попал под санкции США. На предприятии разрабатывают оптико-электронные системы различного назначения, в том числе для оборонной промышленности.

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Правительство Австралии ввело новые санкции против России. В частности, ограничения коснулись Уральского оптико-механического завода (Екатеринбург, входит в структуру холдинга «Швабе» госкорпорации Ростех). «Сегодня Австралия ввела санкции в отношении 35 организаций в оборонном, технологическом и энергетическом секторах России, а также 10 физических лиц», — говорится в сообщении МИД Австралии на официальном сайте. В списке значится Уральский оптико-механический завод имени Яламова, который ранее попал под санкции США. На предприятии разрабатывают оптико-электронные системы различного назначения, в том числе для оборонной промышленности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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