Свердловский завод Ростеха попал под санкции Австралии

Правительство Австралии ввело новые санкции против России. В частности, ограничения коснулись Уральского оптико-механического завода (Екатеринбург, входит в структуру холдинга «Швабе» госкорпорации Ростех).
«Сегодня Австралия ввела санкции в отношении 35 организаций в оборонном, технологическом и энергетическом секторах России, а также 10 физических лиц», — говорится в сообщении МИД Австралии на официальном сайте. В списке значится Уральский оптико-механический завод имени Яламова, который ранее попал под санкции США. На предприятии разрабатывают оптико-электронные системы различного назначения, в том числе для оборонной промышленности.
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