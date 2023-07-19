В ЯНАО белый медведь напал на человека

В Ямальском районе ЯНАО возле фактории Юрибей белый медведь напал на человека. Факт нападения URA.RU подтвердили в пресс-службе УМВД по ЯНАО.
«Факт нападения белого медведя на человека зарегистрирован в ОМВД России по Ямальскому району 19 июля. Проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе ведомства.
Работники службы по контролю за биоресурсами ЯНАО проводят мероприятия по отпугиванию зверей. Пострадавший доставлен в больницу Салехарда.
Корреспондент агентства направил запрос в пресс-службу департамента здравоохранения ЯНАО о состоянии здоровья пострадавшего. Ответ ожидается.
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