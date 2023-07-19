19 июля 2023
18 июля 2023

В ЯНАО белый медведь напал на человека

© Служба новостей «URA.RU»
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Челябинский зоопарк. Животные.Челябинск., арктика, хищник, животное, белый медведь, зверь, млекопитающее
В Ямальском районе ЯНАО белый медведь напал на человека Фото:

В Ямальском районе ЯНАО возле фактории Юрибей белый медведь напал на человека. Факт нападения URA.RU подтвердили в пресс-службе УМВД по ЯНАО.

«Факт нападения белого медведя на человека зарегистрирован в ОМВД России по Ямальскому району 19 июля. Проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе ведомства.

Работники службы по контролю за биоресурсами ЯНАО проводят мероприятия по отпугиванию зверей. Пострадавший доставлен в больницу Салехарда.

Корреспондент агентства направил запрос в пресс-службу департамента здравоохранения ЯНАО о состоянии здоровья пострадавшего. Ответ ожидается.

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В Ямальском районе ЯНАО возле фактории Юрибей белый медведь напал на человека. Факт нападения URA.RU подтвердили в пресс-службе УМВД по ЯНАО. «Факт нападения белого медведя на человека зарегистрирован в ОМВД России по Ямальскому району 19 июля. Проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе ведомства. Работники службы по контролю за биоресурсами ЯНАО проводят мероприятия по отпугиванию зверей. Пострадавший доставлен в больницу Салехарда. Корреспондент агентства направил запрос в пресс-службу департамента здравоохранения ЯНАО о состоянии здоровья пострадавшего. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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