Пермякам предлагают две недели отмечать Новый год в ОАЭ за 166 тысяч

В Перми открыли продажу новогодних туров в Арабские Эмираты по сниженным ценам

20 июля 2023 в 11:16 Размер текста - 17 +

Вылет запланирован на 31 декабря Фото: Сергей Русанов © URA.RU Пермские турфирмы начали бронировать путевки на новогодние каникулы по бюджетным ценам. За путешествие в Объединенные Арабские Эмираты, которое будет длиться больше двух недель, нужно заплатить 166 тысяч рублей за двоих. «ОАЭ из Екатеринбурга на Новый год. Вылет 31 декабря. Стоимость путевки на двоих начинается от 166 200 рублей», — рассказали представители турфирмы «Олимп» в своей группе в соцсети «ВКонтакте». В стоимость включено проживание в двухзвездочном отеле в эмирате Шарджа на 16 дней. Также в цену входят завтраки и перелет на чартерном рейсе по маршруту Екатеринбург — Дубай — Екатеринбург. Ранее пермские турфирмы открыли бронирование путевок на остров Маврикий. Там предлагают встретить Новый год или отпраздновать свадьбу.

Пермские турфирмы начали бронировать путевки на новогодние каникулы по бюджетным ценам. За путешествие в Объединенные Арабские Эмираты, которое будет длиться больше двух недель, нужно заплатить 166 тысяч рублей за двоих. «ОАЭ из Екатеринбурга на Новый год. Вылет 31 декабря. Стоимость путевки на двоих начинается от 166 200 рублей», — рассказали представители турфирмы «Олимп» в своей группе в соцсети «ВКонтакте». В стоимость включено проживание в двухзвездочном отеле в эмирате Шарджа на 16 дней. Также в цену входят завтраки и перелет на чартерном рейсе по маршруту Екатеринбург — Дубай — Екатеринбург. Ранее пермские турфирмы открыли бронирование путевок на остров Маврикий. Там предлагают встретить Новый год или отпраздновать свадьбу.