Евросоюз раскрыл число подготовленных украинских бойцов

В странах Евросоюза завершили обучение или проходят его 25 тысяч украинских военных. Об этом сообщил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.
«25 тысяч военнослужащих уже прошли программу обучения или проходят ее в настоящее время», — пишет немецкое агентство DPA, ссылаясь на слова Борреля. Там уточняют, что план подготовки Вооруженных сил Украины предусматривает обучение 30 тысяч украинцев на территории Евросоюза. Боррель также рассказал о том, что в ближайшее время будут определены новые цели по обучению ВСУ.
Ранее в Британии рассказали об обучении 50 тысяч украинских военных. Британские власти обучили 10 тысяч военнослужащих ВСУ и собираются обучить 40 тысяч украинских военных в текущем году, передает «Национальная служба новостей».
В странах Евросоюза завершили обучение или проходят его 25 тысяч украинских военных. Об этом сообщил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель. «25 тысяч военнослужащих уже прошли программу обучения или проходят ее в настоящее время», — пишет немецкое агентство DPA, ссылаясь на слова Борреля. Там уточняют, что план подготовки Вооруженных сил Украины предусматривает обучение 30 тысяч украинцев на территории Евросоюза. Боррель также рассказал о том, что в ближайшее время будут определены новые цели по обучению ВСУ. Ранее в Британии рассказали об обучении 50 тысяч украинских военных. Британские власти обучили 10 тысяч военнослужащих ВСУ и собираются обучить 40 тысяч украинских военных в текущем году, передает «Национальная служба новостей».