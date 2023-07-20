Евросоюз раскрыл число подготовленных украинских бойцов

Боррель: 25 тысяч украинских военных завершили обучение в странах ЕС

20 июля 2023 в 11:40 Размер текста - 17 +

В ближайшее время будут определены новые цели по обучению ВСУ Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В странах Евросоюза завершили обучение или проходят его 25 тысяч украинских военных. Об этом сообщил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель. «25 тысяч военнослужащих уже прошли программу обучения или проходят ее в настоящее время», — пишет немецкое агентство DPA, ссылаясь на слова Борреля. Там уточняют, что план подготовки Вооруженных сил Украины предусматривает обучение 30 тысяч украинцев на территории Евросоюза. Боррель также рассказал о том, что в ближайшее время будут определены новые цели по обучению ВСУ. Ранее в Британии рассказали об обучении 50 тысяч украинских военных. Британские власти обучили 10 тысяч военнослужащих ВСУ и собираются обучить 40 тысяч украинских военных в текущем году, передает «Национальная служба новостей».

В странах Евросоюза завершили обучение или проходят его 25 тысяч украинских военных. Об этом сообщил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель. «25 тысяч военнослужащих уже прошли программу обучения или проходят ее в настоящее время», — пишет немецкое агентство DPA, ссылаясь на слова Борреля. Там уточняют, что план подготовки Вооруженных сил Украины предусматривает обучение 30 тысяч украинцев на территории Евросоюза. Боррель также рассказал о том, что в ближайшее время будут определены новые цели по обучению ВСУ. Ранее в Британии рассказали об обучении 50 тысяч украинских военных. Британские власти обучили 10 тысяч военнослужащих ВСУ и собираются обучить 40 тысяч украинских военных в текущем году, передает «Национальная служба новостей».