19 июля 2023

В ХМАО повысили цену на нефтеперерабатывающий завод разорившейся фирмы

Цену на завод в Нефтеюганском районе подняли на 100 млн рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. ЯНАО, газ, нефть, конденсат, переработка
Завод в Нефтеюганском районе продают за 250 млн рублей Фото:

Цена нефтеперерабатывающего завода в Нефтеюганском районе ХМАО, который принадлежал обанкротившейся компании «Бекор», выросла на 100 млн рублей. Представитель электронной площадки сообщил агентству, что в прошлом году производственный объект продавали за 150 млн рублей, а сейчас начальная цена на аукционе — 250 миллионов рублей.

«Нефтеперерабатывающий завод находится в поселке Сивыс-Ях Нефтеюганского района. В прошлом году его продавали за 150 млн рублей, но покупателя не нашлось, на очередных торгах начальная цена на объект составляет 250 млн рублей», — пояснили на электронной торговой площадке.

Нефтегазодобывающий завод был введен в эксплуатацию в 2010 году. Он способен перерабатывать порядка 128 тонн нефти в сутки. Заявки на участие в торгах организаторы принимают до 9 августа.

Ранее URA.RU писало, что в Ханты-Мансийске (ХМАО) продается нефтеперерабатывающий завод за 250 миллионов рублей. Объект находится в залоге.

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Цена нефтеперерабатывающего завода в Нефтеюганском районе ХМАО, который принадлежал обанкротившейся компании «Бекор», выросла на 100 млн рублей. Представитель электронной площадки сообщил агентству, что в прошлом году производственный объект продавали за 150 млн рублей, а сейчас начальная цена на аукционе — 250 миллионов рублей. «Нефтеперерабатывающий завод находится в поселке Сивыс-Ях Нефтеюганского района. В прошлом году его продавали за 150 млн рублей, но покупателя не нашлось, на очередных торгах начальная цена на объект составляет 250 млн рублей», — пояснили на электронной торговой площадке. Нефтегазодобывающий завод был введен в эксплуатацию в 2010 году. Он способен перерабатывать порядка 128 тонн нефти в сутки. Заявки на участие в торгах организаторы принимают до 9 августа. Ранее URA.RU писало, что в Ханты-Мансийске (ХМАО) продается нефтеперерабатывающий завод за 250 миллионов рублей. Объект находится в залоге.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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