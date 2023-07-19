В ХМАО повысили цену на нефтеперерабатывающий завод разорившейся фирмы

Цену на завод в Нефтеюганском районе подняли на 100 млн рублей

20 июля 2023 в 15:07 Размер текста - 17 +

Завод в Нефтеюганском районе продают за 250 млн рублей Фото: Максим Егоров © URA.RU Цена нефтеперерабатывающего завода в Нефтеюганском районе ХМАО, который принадлежал обанкротившейся компании «Бекор», выросла на 100 млн рублей. Представитель электронной площадки сообщил агентству, что в прошлом году производственный объект продавали за 150 млн рублей, а сейчас начальная цена на аукционе — 250 миллионов рублей. «Нефтеперерабатывающий завод находится в поселке Сивыс-Ях Нефтеюганского района. В прошлом году его продавали за 150 млн рублей, но покупателя не нашлось, на очередных торгах начальная цена на объект составляет 250 млн рублей», — пояснили на электронной торговой площадке. Нефтегазодобывающий завод был введен в эксплуатацию в 2010 году. Он способен перерабатывать порядка 128 тонн нефти в сутки. Заявки на участие в торгах организаторы принимают до 9 августа. Ранее URA.RU писало, что в Ханты-Мансийске (ХМАО) продается нефтеперерабатывающий завод за 250 миллионов рублей. Объект находится в залоге.

Цена нефтеперерабатывающего завода в Нефтеюганском районе ХМАО, который принадлежал обанкротившейся компании «Бекор», выросла на 100 млн рублей. Представитель электронной площадки сообщил агентству, что в прошлом году производственный объект продавали за 150 млн рублей, а сейчас начальная цена на аукционе — 250 миллионов рублей. «Нефтеперерабатывающий завод находится в поселке Сивыс-Ях Нефтеюганского района. В прошлом году его продавали за 150 млн рублей, но покупателя не нашлось, на очередных торгах начальная цена на объект составляет 250 млн рублей», — пояснили на электронной торговой площадке. Нефтегазодобывающий завод был введен в эксплуатацию в 2010 году. Он способен перерабатывать порядка 128 тонн нефти в сутки. Заявки на участие в торгах организаторы принимают до 9 августа. Ранее URA.RU писало, что в Ханты-Мансийске (ХМАО) продается нефтеперерабатывающий завод за 250 миллионов рублей. Объект находится в залоге.