15 декабря 2022

В ХМАО за 250 млн продается нефтеперерабатывающий завод, находящийся в залоге

© Служба новостей «URA.RU»
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Оценочная стоимость выше в 2 раза и составляет 500 миллионов рублей Фото:

В Ханты-Мансийске (ХМАО) продается нефтеперерабатывающий завод за 250 миллионов рублей. Объект находится в залоге. Объявление о продаже размещено на портале Avito.

«Центральное Агентство Залогового Имущества (ЦАЗИ) реализует одним комплектом: нефтеперерабатывающий завод мощностью переработки 128т/сутки. Существующий завод сдан в эксплуатацию в 2010 году. Состояние удовлетворительное», — говорится в объявлении.

Отмечается, что оценочная стоимость объекта значительно выше и составляет 500 миллионов рублей. Возможна отсрочка оплаты имущества на 30 дней.

Ранее URA.RU сообщало, что в Пермском крае продается бизнес по добыче нефти за 55 миллионов рублей. В стоимость входит ООО с лицензиями, документами, с налогообложением, персоналом и проектом по увеличению добычи нефти.

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В Ханты-Мансийске (ХМАО) продается нефтеперерабатывающий завод за 250 миллионов рублей. Объект находится в залоге. Объявление о продаже размещено на портале Avito. «Центральное Агентство Залогового Имущества (ЦАЗИ) реализует одним комплектом: нефтеперерабатывающий завод мощностью переработки 128т/сутки. Существующий завод сдан в эксплуатацию в 2010 году. Состояние удовлетворительное», — говорится в объявлении. Отмечается, что оценочная стоимость объекта значительно выше и составляет 500 миллионов рублей. Возможна отсрочка оплаты имущества на 30 дней. Ранее URA.RU сообщало, что в Пермском крае продается бизнес по добыче нефти за 55 миллионов рублей. В стоимость входит ООО с лицензиями, документами, с налогообложением, персоналом и проектом по увеличению добычи нефти.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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