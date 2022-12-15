В ХМАО за 250 млн продается нефтеперерабатывающий завод, находящийся в залоге

Оценочная стоимость выше в 2 раза и составляет 500 миллионов рублей Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Ханты-Мансийске (ХМАО) продается нефтеперерабатывающий завод за 250 миллионов рублей. Объект находится в залоге. Объявление о продаже размещено на портале Avito.

«Центральное Агентство Залогового Имущества (ЦАЗИ) реализует одним комплектом: нефтеперерабатывающий завод мощностью переработки 128т/сутки. Существующий завод сдан в эксплуатацию в 2010 году. Состояние удовлетворительное», — говорится в объявлении.

Отмечается, что оценочная стоимость объекта значительно выше и составляет 500 миллионов рублей. Возможна отсрочка оплаты имущества на 30 дней.

Ранее URA.RU сообщало, что в Пермском крае продается бизнес по добыче нефти за 55 миллионов рублей. В стоимость входит ООО с лицензиями, документами, с налогообложением, персоналом и проектом по увеличению добычи нефти.