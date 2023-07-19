Генерал УМВД Свинов подсказал курганцам, как вычислить звонки с Украины

Генерал УМВД Свинов: проверить звонки с неизвестных номеров можно вопросом «Чей Крым?»

20 июля 2023 в 12:23 Размер текста - 17 +

Дмитрий Свинов советует спросить незнакомцев «Чей Крым?» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На территории Курганской области увеличилось количество IT-мошенничеств, совершенных через звонки с территории Украины. Начальник регионального УМВД Дмитрий Свинов советует курганцам проверять звонящих провокационными вопросами, передает корреспондент URA.RU. «Если вам кто-то звонит по телефону и предлагает под видом сотрудников ФСБ, МВД, Сбербанка и других учреждений перевести деньги — это все колл-центры, расположенные на Украине. Если кто-то хочет над ними пошутить, спросите „чей Крым“ и „когда Украина освободится от фашизма“. Услышите много ругани. У нас нет никаких сомнений, зафиксированы сами звонки и последующие действия с потерпевшими, когда присылают им договор о том, что ВСУ может использовать их деньги на закупку оружия», — сказал Свинов на пресс-конференции для СМИ. Тем курганцам, кто подвержен влиянию, генерал рекомендует не отвечать на звонки либо прерывать разговор. По данным УМВД, за прошедшие полгода жители Курганской области перевели мошенникам 124,5 млн рублей. Полицейские совместно с сотрудниками банков смогли предотвратить перевод более 26 млн. рублей. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области в полтора раза выросло число преступлений, которые совершили участники организованных преступных группировок (ОПГ). За шесть месяцев 2023 года фиксировано 252 преступления, совершенных в составе организованных преступных групп. К уголовной ответственности привлечено 43 человека. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

На территории Курганской области увеличилось количество IT-мошенничеств, совершенных через звонки с территории Украины. Начальник регионального УМВД Дмитрий Свинов советует курганцам проверять звонящих провокационными вопросами, передает корреспондент URA.RU. «Если вам кто-то звонит по телефону и предлагает под видом сотрудников ФСБ, МВД, Сбербанка и других учреждений перевести деньги — это все колл-центры, расположенные на Украине. Если кто-то хочет над ними пошутить, спросите „чей Крым“ и „когда Украина освободится от фашизма“. Услышите много ругани. У нас нет никаких сомнений, зафиксированы сами звонки и последующие действия с потерпевшими, когда присылают им договор о том, что ВСУ может использовать их деньги на закупку оружия», — сказал Свинов на пресс-конференции для СМИ. Тем курганцам, кто подвержен влиянию, генерал рекомендует не отвечать на звонки либо прерывать разговор. По данным УМВД, за прошедшие полгода жители Курганской области перевели мошенникам 124,5 млн рублей. Полицейские совместно с сотрудниками банков смогли предотвратить перевод более 26 млн. рублей. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области в полтора раза выросло число преступлений, которые совершили участники организованных преступных группировок (ОПГ). За шесть месяцев 2023 года фиксировано 252 преступления, совершенных в составе организованных преступных групп. К уголовной ответственности привлечено 43 человека.