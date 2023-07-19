Свердловский суд отказал в УДО педофилу, убившему семилетнюю девочку

20 июля 2023 в 12:26 Размер текста - 17 +

Преступник проведет в колонии еще год и два месяца Фото: Денис Моргунов © URA.RU Суд отказал в условно-досрочном освобождении (УДО) Валерию Улееву, жителю поселка Верхняя Сысерть (Свердловская область), который изнасиловал, а затем убил семилетнюю девочку. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «Помощник свердловского прокурора возражал против ходатайства [об УДО] из-за нестабильного поведения осужденного в период отбывания наказания. Администрация колонии также высказалась о нецелесообразности освобождения Улеева. Суд вынес решение об отказе в удовлетворении ходатайства. Осужденный продолжит отбывать наказание в виде лишения свободы», — говорится в заявлении ведомства. Преступление Улеев совершил в сентябре 2004 года. В пьяном состоянии он заманил девочку в гости, пообещав шоколад и мороженое, изнасиловал и убил ее. По двум статьям Улеева приговорили к 19 годам колонии строгого режима. На свободу он должен выйти через год и два месяца.

Суд отказал в условно-досрочном освобождении (УДО) Валерию Улееву, жителю поселка Верхняя Сысерть (Свердловская область), который изнасиловал, а затем убил семилетнюю девочку. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «Помощник свердловского прокурора возражал против ходатайства [об УДО] из-за нестабильного поведения осужденного в период отбывания наказания. Администрация колонии также высказалась о нецелесообразности освобождения Улеева. Суд вынес решение об отказе в удовлетворении ходатайства. Осужденный продолжит отбывать наказание в виде лишения свободы», — говорится в заявлении ведомства. Преступление Улеев совершил в сентябре 2004 года. В пьяном состоянии он заманил девочку в гости, пообещав шоколад и мороженое, изнасиловал и убил ее. По двум статьям Улеева приговорили к 19 годам колонии строгого режима. На свободу он должен выйти через год и два месяца.