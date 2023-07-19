19 июля 2023

Свердловский суд отказал в УДО педофилу, убившему семилетнюю девочку

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт Тюрьма. Тюмень, колючая проволока, колония, тюрьма
Преступник проведет в колонии еще год и два месяца Фото:

Суд отказал в условно-досрочном освобождении (УДО) Валерию Улееву, жителю поселка Верхняя Сысерть (Свердловская область), который изнасиловал, а затем убил семилетнюю девочку. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

«Помощник свердловского прокурора возражал против ходатайства [об УДО] из-за нестабильного поведения осужденного в период отбывания наказания. Администрация колонии также высказалась о нецелесообразности освобождения Улеева. Суд вынес решение об отказе в удовлетворении ходатайства. Осужденный продолжит отбывать наказание в виде лишения свободы», — говорится в заявлении ведомства.

Преступление Улеев совершил в сентябре 2004 года. В пьяном состоянии он заманил девочку в гости, пообещав шоколад и мороженое, изнасиловал и убил ее. По двум статьям Улеева приговорили к 19 годам колонии строгого режима. На свободу он должен выйти через год и два месяца.

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Суд отказал в условно-досрочном освобождении (УДО) Валерию Улееву, жителю поселка Верхняя Сысерть (Свердловская область), который изнасиловал, а затем убил семилетнюю девочку. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «Помощник свердловского прокурора возражал против ходатайства [об УДО] из-за нестабильного поведения осужденного в период отбывания наказания. Администрация колонии также высказалась о нецелесообразности освобождения Улеева. Суд вынес решение об отказе в удовлетворении ходатайства. Осужденный продолжит отбывать наказание в виде лишения свободы», — говорится в заявлении ведомства. Преступление Улеев совершил в сентябре 2004 года. В пьяном состоянии он заманил девочку в гости, пообещав шоколад и мороженое, изнасиловал и убил ее. По двум статьям Улеева приговорили к 19 годам колонии строгого режима. На свободу он должен выйти через год и два месяца.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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