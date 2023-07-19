19 июля 2023

Пермский центр ГО и ЧС открывает школу операторов беспилотников

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Всероссийские соревнования специальных управлений ФПС МЧС России по пожарно-спасательному спорту по дисциплине "полоса препятствий". Пермь, полоса препятствий, квадрокоптер, бпла,  дрон
Обучать работе с БПЛА будут военных, отправляющихся на СВО Фото:

Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Пермского края будет готовить операторов БПЛА. Как рассказали в министерстве территориальной безопасности, дисциплина включена в план по поручению главы региона Дмитрия Махонина.

«По поручению губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, краевой учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям включил программу обучения первоначальной подготовки операторов беспилотных летательных аппаратов в перечень образовательных дисциплин», — говорится на сайте министерства. Отмечается, что оплата обучения происходит из внебюджетных источников.

Обучать в центре будут в первую очередь военных и добровольцев, которые отправляются в зону СВО, а также сотрудников правоохранительных органов. За пять дней они освоят как теорию, так и практику полетов.

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Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Пермского края будет готовить операторов БПЛА. Как рассказали в министерстве территориальной безопасности, дисциплина включена в план по поручению главы региона Дмитрия Махонина. «По поручению губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, краевой учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям включил программу обучения первоначальной подготовки операторов беспилотных летательных аппаратов в перечень образовательных дисциплин», — говорится на сайте министерства. Отмечается, что оплата обучения происходит из внебюджетных источников. Обучать в центре будут в первую очередь военных и добровольцев, которые отправляются в зону СВО, а также сотрудников правоохранительных органов. За пять дней они освоят как теорию, так и практику полетов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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