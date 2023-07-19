Пермский центр ГО и ЧС открывает школу операторов беспилотников

Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Пермского края будет готовить операторов БПЛА. Как рассказали в министерстве территориальной безопасности, дисциплина включена в план по поручению главы региона Дмитрия Махонина.
«По поручению губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, краевой учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям включил программу обучения первоначальной подготовки операторов беспилотных летательных аппаратов в перечень образовательных дисциплин», — говорится на сайте министерства. Отмечается, что оплата обучения происходит из внебюджетных источников.
Обучать в центре будут в первую очередь военных и добровольцев, которые отправляются в зону СВО, а также сотрудников правоохранительных органов. За пять дней они освоят как теорию, так и практику полетов.
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