Депутат Шадринска обвинил коллегу в пиаре и нарушении этики

Депутат шадринской думы обвинил своего коллегу в присвоении чужих заслуг Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Депутат Шадринской гордумы (Курганская область) Григорий Задорин обвинил своего коллегу Александра Бухарова в присвоении себе заслуг по плановым ремонтам в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Он считает, что Бухаров нарушает депутатскую этику и незаслуженно пиарится на этом в своих соцсетях. Об этом депутат сообщил корреспонденту URA.RU.

«Считаю, что присваивать себе заслуги планового ремонта и пиарится за счет других, — неправильно. Программа комфортной городской среды существует в Шадринске с 2018 года, когда Бухаров еще не состоял в думе, объекты отремонтированные на выделенные федеральные средства он освещает как свои достижения. Он делает это все, чтобы просто пропариться за счет заслуг других людей», — сообщает Задорин. Депутатская комиссия поддержала решение о нарушении депутатской этики.

Бухаров и его помощник Александр Андрюков заявляют, что претензии к ним необоснованны. «Объекты, о ремонте которых отчитывается депутат Бухаров в своих видео, были включены в программу городской среды Шадринска в 2021 году после жалоб местных жителей. Не было никаких покушений на прошлые заслуги думы. Если человек участвовал в том, чтобы сдвинуть с мертвой точки ремонт этих объектов, он имеет право осветить это в своих соцсетях», — рассказал URA.RU помощник депутата Андрюков. Также он сообщил, что ими будут направлены жалобы в Следственный комитет и прокуратуру по обжалованию решения комиссии.

Ранее URA.RU писало, что депутаты гордумы Шадринска приняли закон, по которому смогут засекречивать свои заседания, если кто-то из присутствующих, не являющихся депутатами, будет задавать вопросы без разрешения. Андрюков предположил, что это сделано для того, чтобы активные жители не могли приходить на заседания и задавать неудобные вопросы.