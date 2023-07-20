Комитет ГД одобрил новые штрафы при мобилизации

Комитет Госдумы принял решение о повышении штрафов за неявку в военкомат во время мобилизации. Также было приято решение повысить штраф за несодействие военкомату и порчу документов воинского учета.
«Неявка в военный комиссариат или в орган, осуществляющий первичный воинский учет, <…> при выезде в период проведения призыва на срок более трех месяцев с места жительства — влечет наложение административного штрафа в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей», — отмечается в тексте поправки к закону, принятой во втором чтении, передает РИА Новости. Ранее за неявку в военкомат во время призыва граждане должны были заплатить 500 рублей.
Если должностное лицо не явится в военкомат, то оно будет оштрафована на 50 тысяч рублей, ранее — до 1000 рублей. Юридические лица будут штрафоваться до 400 тысяч рублей, ранее они бы заплатили 20 тысяч рублей.
Были повышены штрафы и за несодействие военкомату во время мобилизации. Согласно правкам, должное лицо должно будет заплатить до 80 тысяч рублей, а юридическое — до 500 тысяч. Такие же штрафы введены и для случаев, когда должностное или юридическое лицо отказывается поставлять технику на сборные пункты или в воинские части в соответствии с планами мобилизации.
Должностные лица, согласно правкам, должны будут заплатить от 40 тысяч до 50 тысяч рублей за неоповещение граждан о призыве на службу. Для юридических лиц — от 350 тысяч рублей до 400 тысяч рублей
Также комитет Госдумы принял решение повысить штрафы за уклонение от медицинского обследования с трех тысяч рублей до 25 тысяч. Человек также заплатит деньги, если он умышленно испортил или потерял документы воинского учета.
Согласно новым правкам, срок задержания подозреваемых в тяжких преступлениях при военном положении увеличен до 30 дней. Сейчас до судебного решения человек не может быть задержан на срок более 48 часов.
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