Комитет ГД одобрил новые штрафы при мобилизации

Комитет ГД одобрил штрафы за неявку в военкомат при мобилизации

20 июля 2023 в 13:35 Размер текста - 17 +

Комитет Госдумы принял поправки в закон, касающийся призыва на воинскую службу Фото: Размик Закарян © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Комитет Госдумы принял решение о повышении штрафов за неявку в военкомат во время мобилизации. Также было приято решение повысить штраф за несодействие военкомату и порчу документов воинского учета. «Неявка в военный комиссариат или в орган, осуществляющий первичный воинский учет, <…> при выезде в период проведения призыва на срок более трех месяцев с места жительства — влечет наложение административного штрафа в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей», — отмечается в тексте поправки к закону, принятой во втором чтении, передает РИА Новости. Ранее за неявку в военкомат во время призыва граждане должны были заплатить 500 рублей. Если должностное лицо не явится в военкомат, то оно будет оштрафована на 50 тысяч рублей, ранее — до 1000 рублей. Юридические лица будут штрафоваться до 400 тысяч рублей, ранее они бы заплатили 20 тысяч рублей. Были повышены штрафы и за несодействие военкомату во время мобилизации. Согласно правкам, должное лицо должно будет заплатить до 80 тысяч рублей, а юридическое — до 500 тысяч. Такие же штрафы введены и для случаев, когда должностное или юридическое лицо отказывается поставлять технику на сборные пункты или в воинские части в соответствии с планами мобилизации. Должностные лица, согласно правкам, должны будут заплатить от 40 тысяч до 50 тысяч рублей за неоповещение граждан о призыве на службу. Для юридических лиц — от 350 тысяч рублей до 400 тысяч рублей Также комитет Госдумы принял решение повысить штрафы за уклонение от медицинского обследования с трех тысяч рублей до 25 тысяч. Человек также заплатит деньги, если он умышленно испортил или потерял документы воинского учета. Согласно новым правкам, срок задержания подозреваемых в тяжких преступлениях при военном положении увеличен до 30 дней. Сейчас до судебного решения человек не может быть задержан на срок более 48 часов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Комитет Госдумы принял решение о повышении штрафов за неявку в военкомат во время мобилизации. Также было приято решение повысить штраф за несодействие военкомату и порчу документов воинского учета. «Неявка в военный комиссариат или в орган, осуществляющий первичный воинский учет, <…> при выезде в период проведения призыва на срок более трех месяцев с места жительства — влечет наложение административного штрафа в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей», — отмечается в тексте поправки к закону, принятой во втором чтении, передает РИА Новости. Ранее за неявку в военкомат во время призыва граждане должны были заплатить 500 рублей. Если должностное лицо не явится в военкомат, то оно будет оштрафована на 50 тысяч рублей, ранее — до 1000 рублей. Юридические лица будут штрафоваться до 400 тысяч рублей, ранее они бы заплатили 20 тысяч рублей. Были повышены штрафы и за несодействие военкомату во время мобилизации. Согласно правкам, должное лицо должно будет заплатить до 80 тысяч рублей, а юридическое — до 500 тысяч. Такие же штрафы введены и для случаев, когда должностное или юридическое лицо отказывается поставлять технику на сборные пункты или в воинские части в соответствии с планами мобилизации. Должностные лица, согласно правкам, должны будут заплатить от 40 тысяч до 50 тысяч рублей за неоповещение граждан о призыве на службу. Для юридических лиц — от 350 тысяч рублей до 400 тысяч рублей Также комитет Госдумы принял решение повысить штрафы за уклонение от медицинского обследования с трех тысяч рублей до 25 тысяч. Человек также заплатит деньги, если он умышленно испортил или потерял документы воинского учета. Согласно новым правкам, срок задержания подозреваемых в тяжких преступлениях при военном положении увеличен до 30 дней. Сейчас до судебного решения человек не может быть задержан на срок более 48 часов.