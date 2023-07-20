В Миассе возбудили дело из-за смерти молодой женщины

Машина скорой помощи дважды приезжала на вызов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Миассе (Челябинская область) возбудили уголовное дело из-за смерти жительницы после двух визитов врачей скорой помощи. Как URA.RU сообщил адвокат Андрей Морозов, женщина скончалась в июне на рабочем месте.

«В Миассе возбудили дело по части 2 статьи 124 из-за неоказания помощи больному, повлекшее его смерть. Найти виновных требует мать потерпевшей», — рассказал URA.RU Морозов.

Женщина работала оператором в службе спасения. Рано утром 26 июня она почувствовала острое недомогание и вызвала бригаду скорой. Врачи прибыли, но не выявили угрозу жизни, потому уехали. Мать потерпевшей не знает, какие медицинские манипуляции проводились. Не прошло и получаса, как звонить медикам пришлось снова. На этот раз звонок сделал друг, которому женщина пожаловалась на боли в сердце.

Приехала та же бригада. Поставили капельницу и начали делать кардиограмму. Сердце внезапно остановилось. Прибора для его «перезапуска» под рукой у врачей не оказалось. Его, по словам матери умершей, пришлось искать в машине «скорой помощи» присутствовавшему на месте другу. Но бригада медиков дефибриллятором не воспользовалась.

Мать написала заявление. В документе отражено, что дочь никогда не жаловалась на заболевания сердца и не наблюдалась у врача. Заявительница уверена, что дочь скончалась из-за ненадлежащего оказания помощи медработниками.

По факту неоказания помощи следователи отдела СКР назначили проведение судебно-медицинской экспертизы. Проводить ее будут в Екатеринбурге. Поскольку там же экспертизы проводят для сотрудников Следственного комитета всех регионов, исследования с высокой долей вероятности назначат на 2030 год. К тому времени, опасаются родственники умершей, пройдут сроки привлечения к уголовной ответственности и потерпевшую сторону лишат права на правосудие. Представители потерпевшей стороны добиваются, чтобы экспертизу проводили в Челябинске.

При подготовке материала URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу минздрава региона. К моменту публикации ответ не поступил.