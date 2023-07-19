19 июля 2023

Грузовики разбили дорогу в Курганской области. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Карчевская роща. Курган, яма на проезжей части, лужа на дороге, плохая дорога, разбитая дорога, карчевская роща
В Курганской области повреждено дорожное полотно из-за движения грузовиков (архивное фото) Фото:

Грузовые машины повредили дорожное полотно в Белозерском муниципальном округе Курганской области. Об этом сообщается в группе администрации округа в соцсети «ВКонтакте». Речь в публикации идет о дороге направления «Белозерское — Светлый Дол».

«В условиях жаркого лета дорогу повредили грузовые автомашины. Поэтому для предотвращения дальнейшего ее разрушения работники АО „Курганавтодор“ установили знаки, запрещающие движения грузовых автомашин весом свыше 10 тонн на ось, а также произвели отсыпку наиболее поврежденных участков», — написано в группе.

По информации «Курганавтодор» сейчас представители организации ищут подрядчика для восстановления дороги. Представители дорожно-строительной службы планируют отремонтировать дорогу в этом году. По просьбе чиновников движение грузовых автомобилей на месте контролируют сотрудники ДПС.

На дороге Белозерское — Светлый Дол дорожники ограничили проезд грузовым автомобилям
На дороге Белозерское — Светлый Дол дорожники ограничили проезд грузовым автомобилям
Фото:
Предполагается, что машины разбили дорогу из-за жары в регионе
Предполагается, что машины разбили дорогу из-за жары в регионе
Фото:
Наиболее поврежденные участки дороги работники «Курганавтодора» засыпали
Наиболее поврежденные участки дороги работники «Курганавтодора» засыпали
Фото:
Ремонт дороги запланирован в 2023 году
Ремонт дороги запланирован в 2023 году
Фото:

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Грузовые машины повредили дорожное полотно в Белозерском муниципальном округе Курганской области. Об этом сообщается в группе администрации округа в соцсети «ВКонтакте». Речь в публикации идет о дороге направления «Белозерское — Светлый Дол». «В условиях жаркого лета дорогу повредили грузовые автомашины. Поэтому для предотвращения дальнейшего ее разрушения работники АО „Курганавтодор“ установили знаки, запрещающие движения грузовых автомашин весом свыше 10 тонн на ось, а также произвели отсыпку наиболее поврежденных участков», — написано в группе. По информации «Курганавтодор» сейчас представители организации ищут подрядчика для восстановления дороги. Представители дорожно-строительной службы планируют отремонтировать дорогу в этом году. По просьбе чиновников движение грузовых автомобилей на месте контролируют сотрудники ДПС.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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