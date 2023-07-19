Грузовики разбили дорогу в Курганской области. Фото

20 июля 2023 в 15:12 Размер текста - 17 +

В Курганской области повреждено дорожное полотно из-за движения грузовиков (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Грузовые машины повредили дорожное полотно в Белозерском муниципальном округе Курганской области. Об этом сообщается в группе администрации округа в соцсети «ВКонтакте». Речь в публикации идет о дороге направления «Белозерское — Светлый Дол». «В условиях жаркого лета дорогу повредили грузовые автомашины. Поэтому для предотвращения дальнейшего ее разрушения работники АО „Курганавтодор“ установили знаки, запрещающие движения грузовых автомашин весом свыше 10 тонн на ось, а также произвели отсыпку наиболее поврежденных участков», — написано в группе.



По информации «Курганавтодор» сейчас представители организации ищут подрядчика для восстановления дороги. Представители дорожно-строительной службы планируют отремонтировать дорогу в этом году. По просьбе чиновников движение грузовых автомобилей на месте контролируют сотрудники ДПС. На дороге Белозерское — Светлый Дол дорожники ограничили проезд грузовым автомобилям Фото: администрация Белозерского муниципального округа Предполагается, что машины разбили дорогу из-за жары в регионе Фото: администрация Белозерского муниципального округа Наиболее поврежденные участки дороги работники «Курганавтодора» засыпали Фото: администрация Белозерского муниципального округа Ремонт дороги запланирован в 2023 году Фото: администрация Белозерского муниципального округа

Грузовые машины повредили дорожное полотно в Белозерском муниципальном округе Курганской области. Об этом сообщается в группе администрации округа в соцсети «ВКонтакте». Речь в публикации идет о дороге направления «Белозерское — Светлый Дол». «В условиях жаркого лета дорогу повредили грузовые автомашины. Поэтому для предотвращения дальнейшего ее разрушения работники АО „Курганавтодор“ установили знаки, запрещающие движения грузовых автомашин весом свыше 10 тонн на ось, а также произвели отсыпку наиболее поврежденных участков», — написано в группе. По информации «Курганавтодор» сейчас представители организации ищут подрядчика для восстановления дороги. Представители дорожно-строительной службы планируют отремонтировать дорогу в этом году. По просьбе чиновников движение грузовых автомобилей на месте контролируют сотрудники ДПС.