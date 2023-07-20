В Кремле обеспокоились переброской войск Польши к границам Белоруссии

Кремль обеспокоен тем, что Польша перебрасывает войска к границам Белоруссии, заявил Дмитрий Песков
Кремль обеспокоен переброской Польшей войск к границам Белоруссии. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ов время общения с журналистами.
«[Переброска войск Польшей] вызывает обеспеченность, это реальность. Агрессивность Польши и враждебное отношение к Белоруссии и к РФ — это повод для повышенного внимания», — заявил Дмитрий Песков, его слова приводит корреспондент URA.RU. Песков также отметил, что идет работа по созданию концепции безопасности Союзного государства.
Читайте URA RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.