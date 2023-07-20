В Кремле обеспокоились переброской войск Польши к границам Белоруссии

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Дмитрий Песков на саммите ОДКБ. Армения, Ереван, песков дмитрий
Кремль обеспокоен тем, что Польша перебрасывает войска к границам Белоруссии, заявил Дмитрий Песков Фото:

Кремль обеспокоен переброской Польшей войск к границам Белоруссии. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ов время общения с журналистами.

«[Переброска войск Польшей] вызывает обеспеченность, это реальность. Агрессивность Польши и враждебное отношение к Белоруссии и к РФ — это повод для повышенного внимания», — заявил Дмитрий Песков, его слова приводит корреспондент URA.RU. Песков также отметил, что идет работа по созданию концепции безопасности Союзного государства.

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Кремль обеспокоен переброской Польшей войск к границам Белоруссии. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ов время общения с журналистами. «[Переброска войск Польшей] вызывает обеспеченность, это реальность. Агрессивность Польши и враждебное отношение к Белоруссии и к РФ — это повод для повышенного внимания», — заявил Дмитрий Песков, его слова приводит корреспондент URA.RU. Песков также отметил, что идет работа по созданию концепции безопасности Союзного государства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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