В Белгородской области простились с семейной парой, которая погибла при атаке на Крымский мост. На церемонии прощания присутствовал глава региона Вячеслав Гладков.
«Под Белгородом простились с семейной парой, погибшей при атаке на Крымский мост», — сообщает РИА Новости. Там добавили, что маленькая часовня не могла вместить всех присутствующих, поэтому траурная церемония была проведена перед входом в часовню под шатром. Вячеслав Гладков также присутствовал на церемонии прощания.
Ранее Гладков сообщил, что семейная пара из Белгородской области погибла в результате теракта на Крымском мосту. Теракт был совершен украинскими спецслужбами в Крыму. В результате взрыва родители погибли, а 14-летнюю девочку госпитализировали. Официальный представитель американского Госдепартамента Мэтью Миллер заявил, что США не причастны к атаке на мост, произошедшей 17 июля 2023 года, передает «Ридус».
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