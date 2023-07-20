Под Белгородом простились с семьей, погибшей при теракте на Крымском мосту. Видео

20 июля 2023 в 15:29 Размер текста - 17 +

На церемонии прощания присутствовал глава региона Вячеслав Гладков Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Взрыв на Крымском мосту В Белгородской области простились с семейной парой, которая погибла при атаке на Крымский мост. На церемонии прощания присутствовал глава региона Вячеслав Гладков. «Под Белгородом простились с семейной парой, погибшей при атаке на Крымский мост», — сообщает РИА Новости. Там добавили, что маленькая часовня не могла вместить всех присутствующих, поэтому траурная церемония была проведена перед входом в часовню под шатром. Вячеслав Гладков также присутствовал на церемонии прощания. Ранее Гладков сообщил, что семейная пара из Белгородской области погибла в результате теракта на Крымском мосту. Теракт был совершен украинскими спецслужбами в Крыму. В результате взрыва родители погибли, а 14-летнюю девочку госпитализировали. Официальный представитель американского Госдепартамента Мэтью Миллер заявил, что США не причастны к атаке на мост, произошедшей 17 июля 2023 года, передает «Ридус».

В Белгородской области простились с семейной парой, которая погибла при атаке на Крымский мост. На церемонии прощания присутствовал глава региона Вячеслав Гладков. «Под Белгородом простились с семейной парой, погибшей при атаке на Крымский мост», — сообщает РИА Новости. Там добавили, что маленькая часовня не могла вместить всех присутствующих, поэтому траурная церемония была проведена перед входом в часовню под шатром. Вячеслав Гладков также присутствовал на церемонии прощания. Ранее Гладков сообщил, что семейная пара из Белгородской области погибла в результате теракта на Крымском мосту. Теракт был совершен украинскими спецслужбами в Крыму. В результате взрыва родители погибли, а 14-летнюю девочку госпитализировали. Официальный представитель американского Госдепартамента Мэтью Миллер заявил, что США не причастны к атаке на мост, произошедшей 17 июля 2023 года, передает «Ридус».