Под Белгородом простились с семьей, погибшей при теракте на Крымском мосту. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Кладбище и похороны. Тюмень, венок, могилы, похороны, кладбище
На церемонии прощания присутствовал глава региона Вячеслав Гладков Фото:
новость из сюжета
Взрыв на Крымском мосту

В Белгородской области простились с семейной парой, которая погибла при атаке на Крымский мост. На церемонии прощания присутствовал глава региона Вячеслав Гладков.

«Под Белгородом простились с семейной парой, погибшей при атаке на Крымский мост», — сообщает РИА Новости. Там добавили, что маленькая часовня не могла вместить всех присутствующих, поэтому траурная церемония была проведена перед входом в часовню под шатром. Вячеслав Гладков также присутствовал на церемонии прощания.

Ранее Гладков сообщил, что семейная пара из Белгородской области погибла в результате теракта на Крымском мосту. Теракт был совершен украинскими спецслужбами в Крыму. В результате взрыва родители погибли, а 14-летнюю девочку госпитализировали. Официальный представитель американского Госдепартамента Мэтью Миллер заявил, что США не причастны к атаке на мост, произошедшей 17 июля 2023 года, передает «Ридус».

Читайте URA RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Белгородской области простились с семейной парой, которая погибла при атаке на Крымский мост. На церемонии прощания присутствовал глава региона Вячеслав Гладков. «Под Белгородом простились с семейной парой, погибшей при атаке на Крымский мост», — сообщает РИА Новости. Там добавили, что маленькая часовня не могла вместить всех присутствующих, поэтому траурная церемония была проведена перед входом в часовню под шатром. Вячеслав Гладков также присутствовал на церемонии прощания. Ранее Гладков сообщил, что семейная пара из Белгородской области погибла в результате теракта на Крымском мосту. Теракт был совершен украинскими спецслужбами в Крыму. В результате взрыва родители погибли, а 14-летнюю девочку госпитализировали. Официальный представитель американского Госдепартамента Мэтью Миллер заявил, что США не причастны к атаке на мост, произошедшей 17 июля 2023 года, передает «Ридус».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...