В МВД заявили об историческом максимуме раскрываемости убийств

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Раскрываемость убийств в РФ достигла исторического максимума, заявила Ирина Волк Фото:

Раскрываемость убийств и покушений на убийство в России достигла рекордного уровня благодаря профессиональной работе органов внутренних дел. Об этом рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Показатель раскрываемости убийств и покушений на убийство в Российской Федерации достиг исторического максимума», — передает слова Волк telegram-канал «МВД Медиа». Она добавила, что раскрываемость этих преступлений достигла 99%. В нашей стране также увеличилась раскрываемость других преступлений, таких как насильственные преступления, грабежи и кражи. Это говорит о значимых результатах и эффективной работе правоохранительных органов, заключила Ирина Волк.

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Раскрываемость убийств и покушений на убийство в России достигла рекордного уровня благодаря профессиональной работе органов внутренних дел. Об этом рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк. «Показатель раскрываемости убийств и покушений на убийство в Российской Федерации достиг исторического максимума», — передает слова Волк telegram-канал «МВД Медиа». Она добавила, что раскрываемость этих преступлений достигла 99%. В нашей стране также увеличилась раскрываемость других преступлений, таких как насильственные преступления, грабежи и кражи. Это говорит о значимых результатах и эффективной работе правоохранительных органов, заключила Ирина Волк.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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