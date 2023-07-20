В МВД заявили об историческом максимуме раскрываемости убийств

Раскрываемость убийств и покушений на убийство в России достигла рекордного уровня благодаря профессиональной работе органов внутренних дел. Об этом рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.
«Показатель раскрываемости убийств и покушений на убийство в Российской Федерации достиг исторического максимума», — передает слова Волк telegram-канал «МВД Медиа». Она добавила, что раскрываемость этих преступлений достигла 99%. В нашей стране также увеличилась раскрываемость других преступлений, таких как насильственные преступления, грабежи и кражи. Это говорит о значимых результатах и эффективной работе правоохранительных органов, заключила Ирина Волк.
Раскрываемость убийств и покушений на убийство в России достигла рекордного уровня благодаря профессиональной работе органов внутренних дел. Об этом рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк. «Показатель раскрываемости убийств и покушений на убийство в Российской Федерации достиг исторического максимума», — передает слова Волк telegram-канал «МВД Медиа». Она добавила, что раскрываемость этих преступлений достигла 99%. В нашей стране также увеличилась раскрываемость других преступлений, таких как насильственные преступления, грабежи и кражи. Это говорит о значимых результатах и эффективной работе правоохранительных органов, заключила Ирина Волк.