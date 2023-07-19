19 июля 2023

В Курганской области похолодает до 11 градусов. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Набережная. Курган, курган, набережная тобола
Ночью 22 июля похолодает до 11 градусов Фото:

В Курганской области ночью 22 июля похолодает до 11 градусов. Информация об этом размещена на сайте регионального Гидрометцентра.

«Прогноз погоды по Курганской области на 22 июля. Температура ночью составит 11, 16 градусов. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер: западный, 3-8 метра в секунду», — говорится в прогнозе синоптиков. Дневная температура в субботу 22 июля дойдет до 29 градусов.

По данным прогноза погоды на 21 июля, в регионе ожидается кратковременный дождь и гроза. Температура днем составит 22-27 градусов. Ночью столбик термометра опустится до 13 градусов. Местами возможны порывы ветра до 15 метров в секунду. В последующие два дня осадков не предвидится, передают синоптики.

Ранее URA.RU писало, что в Курганской области прошел смерч. В результате стихии был разрушен дом и надворные постройки пенсионерки из Половинского округа.

В Курганской области ночью 22 июля похолодает до 11 градусов
В Курганской области ночью 22 июля похолодает до 11 градусов

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В Курганской области ночью 22 июля похолодает до 11 градусов. Информация об этом размещена на сайте регионального Гидрометцентра. «Прогноз погоды по Курганской области на 22 июля. Температура ночью составит 11, 16 градусов. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер: западный, 3-8 метра в секунду», — говорится в прогнозе синоптиков. Дневная температура в субботу 22 июля дойдет до 29 градусов. По данным прогноза погоды на 21 июля, в регионе ожидается кратковременный дождь и гроза. Температура днем составит 22-27 градусов. Ночью столбик термометра опустится до 13 градусов. Местами возможны порывы ветра до 15 метров в секунду. В последующие два дня осадков не предвидится, передают синоптики. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области прошел смерч. В результате стихии был разрушен дом и надворные постройки пенсионерки из Половинского округа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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