18 июля 2023

В Курганской области смерч разрушил дом пенсионерки. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Поездка губернатора Алексея Кокорина в Малое Песьяново. Мокроусовский район. Курганская обл, ураган, село малое песьяново, разрушения
В селе Половинное смерч разрушил дом и надворные постройки (фото из архива) Фото:

В Половинском округе Курганской области смерч разрушил надворные постройки и повредил дом пенсионерки. Фото разрушений опубликованы в группе «Половинская газета „Вестник района“» в соцсети «ВКонтакте».

«Эпицентром вчерашнего урагана в Половинном оказался дом пенсионерки Надежды Тарасовны Немировой, который стоит на территории райпо. Как рассказывает хозяйка, в считанные минуты ветер разнес дом, выбил окна, превратил в груду обломков надворные постройки, сломал яблони и „почистил“ огород», — говорится в сообщении местной газеты.

Ранее URA.RU писало, что в Половинском округе Курганской области 18 июля прошел смерч. Так считает синоптик-любитель Илья Винштейн. По его данным, категория смерча EF0 — самая низкая, но при ней скорость ветра внутри вихря может достигать 29-37 м/сек, что превышает ураганную скорость.

Дом пенсионерки из села Половинное остался без крыши и частично без окон после смерча, который прошел 18 июля
Дом пенсионерки из села Половинное остался без крыши и частично без окон после смерча, который прошел 18 июля

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В Половинском округе Курганской области смерч разрушил надворные постройки и повредил дом пенсионерки. Фото разрушений опубликованы в группе «Половинская газета „Вестник района“» в соцсети «ВКонтакте». «Эпицентром вчерашнего урагана в Половинном оказался дом пенсионерки Надежды Тарасовны Немировой, который стоит на территории райпо. Как рассказывает хозяйка, в считанные минуты ветер разнес дом, выбил окна, превратил в груду обломков надворные постройки, сломал яблони и „почистил“ огород», — говорится в сообщении местной газеты. Ранее URA.RU писало, что в Половинском округе Курганской области 18 июля прошел смерч. Так считает синоптик-любитель Илья Винштейн. По его данным, категория смерча EF0 — самая низкая, но при ней скорость ветра внутри вихря может достигать 29-37 м/сек, что превышает ураганную скорость.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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