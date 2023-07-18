В селе Половинное смерч разрушил дом и надворные постройки (фото из архива) Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Половинском округе Курганской области смерч разрушил надворные постройки и повредил дом пенсионерки. Фото разрушений опубликованы в группе «Половинская газета „Вестник района“» в соцсети «ВКонтакте».

«Эпицентром вчерашнего урагана в Половинном оказался дом пенсионерки Надежды Тарасовны Немировой, который стоит на территории райпо. Как рассказывает хозяйка, в считанные минуты ветер разнес дом, выбил окна, превратил в груду обломков надворные постройки, сломал яблони и „почистил“ огород», — говорится в сообщении местной газеты.

Ранее URA.RU писало, что в Половинском округе Курганской области 18 июля прошел смерч. Так считает синоптик-любитель Илья Винштейн. По его данным, категория смерча EF0 — самая низкая, но при ней скорость ветра внутри вихря может достигать 29-37 м/сек, что превышает ураганную скорость.

Дом пенсионерки из села Половинное остался без крыши и частично без окон после смерча, который прошел 18 июля фото: группы «Половинчкая газета «Вестник района», соцсеть «ВКонтакте», https://vk.com/public178833078

фото: группы «Половинчкая газета «Вестник района», соцсеть «ВКонтакте», https://vk.com/public178833078

фото: группы «Половинчкая газета «Вестник района», соцсеть «ВКонтакте», https://vk.com/public178833078

фото: группы «Половинчкая газета «Вестник района», соцсеть «ВКонтакте», https://vk.com/public178833078