В Екатеринбурге пропавшую мотоциклистку нашли мертвой

Погибшая девушка любила кататься на байке Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Екатеринбурге нашли мертвой Наталью Смышляеву. Девушка пропала накануне вечером. Наталья была заядлой мотоциклисткой. Об этом URA.RU рассказала знакомая, пожелавшая остаться анонимом.

«Еще вчера поступила информация о том, что разыскивается Смышляева Наталья, 1986 года рождения. Пропала 19 июля. На звонки не отвечала, на работу не вышла. Возле подъезда по адресу Фурманова, 114, была обнаружена ее перчатка. Она любила колесить по городу на байке. Позже появилась информация о том, что девушка найдена мертвой. Носит ли смерть криминальный характер, пока выясняют силовики», — отметила собеседница агентства.

Редакция URA.RU обратилась в региональное отделение СКР. На момент публикации новости в ведомстве отказались комментировать.