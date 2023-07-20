В Екатеринбурге пропавшую мотоциклистку нашли мертвой

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Визит Полномочного представителя Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе в городской округ Ирбит. Свердловская область , колесо, мотоциклы, мотоцикл урал
Погибшая девушка любила кататься на байке Фото:

В Екатеринбурге нашли мертвой Наталью Смышляеву. Девушка пропала накануне вечером. Наталья была заядлой мотоциклисткой. Об этом URA.RU рассказала знакомая, пожелавшая остаться анонимом.

«Еще вчера поступила информация о том, что разыскивается Смышляева Наталья, 1986 года рождения. Пропала 19 июля. На звонки не отвечала, на работу не вышла. Возле подъезда по адресу Фурманова, 114, была обнаружена ее перчатка. Она любила колесить по городу на байке. Позже появилась информация о том, что девушка найдена мертвой. Носит ли смерть криминальный характер, пока выясняют силовики», — отметила собеседница агентства.

Редакция URA.RU обратилась в региональное отделение СКР. На момент публикации новости в ведомстве отказались комментировать.

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В Екатеринбурге нашли мертвой Наталью Смышляеву. Девушка пропала накануне вечером. Наталья была заядлой мотоциклисткой. Об этом URA.RU рассказала знакомая, пожелавшая остаться анонимом. «Еще вчера поступила информация о том, что разыскивается Смышляева Наталья, 1986 года рождения. Пропала 19 июля. На звонки не отвечала, на работу не вышла. Возле подъезда по адресу Фурманова, 114, была обнаружена ее перчатка. Она любила колесить по городу на байке. Позже появилась информация о том, что девушка найдена мертвой. Носит ли смерть криминальный характер, пока выясняют силовики», — отметила собеседница агентства. Редакция URA.RU обратилась в региональное отделение СКР. На момент публикации новости в ведомстве отказались комментировать.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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