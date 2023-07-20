Умер экс-полпред президента в Челябинской области

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Клипарт. Магнитогорск, свеча, церковь
Николай Суденков скончался на 77 году жизни Фото:

В Челябинске скончался бывший полпред президента в регионе Николай Суденков. Об этом сообщили 20 июля URA.RU в пресс-службе правительства области.

«В 1990-е годы покойный занимал должности заместителя главы администрации Челябинской области и полномочного представителя президента РФ в Челябинской области. Николай Суденков внес большой вклад в развитие региона, укрепление экономики и социальной сферы Южного Урала», — говорится в тексте соболезнования.

В первой половине девяностых годов Суденков, как заместитель губернатора Вадима Соловьева, курировал внешнеэкономическую деятельность. После проигрыша Соловьева на выборах декабря 1996 года уволился. В июле 1997 года был назначен полномочным представителем президента в Челябинской области. Летом 2000 года должности полпредов в регионах были упразднены, их место заняли главные федеральные инспекторы (ГФИ). Суденков ушел в отставку и занялся бизнесом.

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В Челябинске скончался бывший полпред президента в регионе Николай Суденков. Об этом сообщили 20 июля URA.RU в пресс-службе правительства области. «В 1990-е годы покойный занимал должности заместителя главы администрации Челябинской области и полномочного представителя президента РФ в Челябинской области. Николай Суденков внес большой вклад в развитие региона, укрепление экономики и социальной сферы Южного Урала», — говорится в тексте соболезнования. В первой половине девяностых годов Суденков, как заместитель губернатора Вадима Соловьева, курировал внешнеэкономическую деятельность. После проигрыша Соловьева на выборах декабря 1996 года уволился. В июле 1997 года был назначен полномочным представителем президента в Челябинской области. Летом 2000 года должности полпредов в регионах были упразднены, их место заняли главные федеральные инспекторы (ГФИ). Суденков ушел в отставку и занялся бизнесом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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