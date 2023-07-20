Умер экс-полпред президента в Челябинской области

20 июля 2023 в 17:33 Размер текста - 17 +

Николай Суденков скончался на 77 году жизни Фото: Илья Московец © URA.RU В Челябинске скончался бывший полпред президента в регионе Николай Суденков. Об этом сообщили 20 июля URA.RU в пресс-службе правительства области. «В 1990-е годы покойный занимал должности заместителя главы администрации Челябинской области и полномочного представителя президента РФ в Челябинской области. Николай Суденков внес большой вклад в развитие региона, укрепление экономики и социальной сферы Южного Урала», — говорится в тексте соболезнования. В первой половине девяностых годов Суденков, как заместитель губернатора Вадима Соловьева, курировал внешнеэкономическую деятельность. После проигрыша Соловьева на выборах декабря 1996 года уволился. В июле 1997 года был назначен полномочным представителем президента в Челябинской области. Летом 2000 года должности полпредов в регионах были упразднены, их место заняли главные федеральные инспекторы (ГФИ). Суденков ушел в отставку и занялся бизнесом.

В Челябинске скончался бывший полпред президента в регионе Николай Суденков. Об этом сообщили 20 июля URA.RU в пресс-службе правительства области. «В 1990-е годы покойный занимал должности заместителя главы администрации Челябинской области и полномочного представителя президента РФ в Челябинской области. Николай Суденков внес большой вклад в развитие региона, укрепление экономики и социальной сферы Южного Урала», — говорится в тексте соболезнования. В первой половине девяностых годов Суденков, как заместитель губернатора Вадима Соловьева, курировал внешнеэкономическую деятельность. После проигрыша Соловьева на выборах декабря 1996 года уволился. В июле 1997 года был назначен полномочным представителем президента в Челябинской области. Летом 2000 года должности полпредов в регионах были упразднены, их место заняли главные федеральные инспекторы (ГФИ). Суденков ушел в отставку и занялся бизнесом.