С 2024 года подача документов через «Госуслуги» станет обязательной для всех вузов

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Вид на здание МГУ им. Ломоносова со стороны Воробьевых гор. Москва, мгу, московский государственный университет
С 2024 года вузы будут принимать документы абитуриентов через сервис «Госуслуг» Фото:

С 2024 года подача документов через сервис «Поступление в вуз онлайн» на портале «Госуслуги» станет обязательной для всех вузов. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

«С 2024 года для всех российских вузов подача документов через сервис „Поступление в вуз онлайн“ от портала „Госуслуги“ станет обязательной», — подчеркнул вице-премьер, текст заявления имеется в распоряжении редакции URA.RU. Чернышенко отметил, что в настоящий момент сервисом пользуется более 40% поступающих в вузы граждан.

С 20 июня на Госуслугах стартовал онлайн-прием документов в вузы без личного посещения, передает «Дни.ру». 25 июля — последний день для подачи документов в 2023 году.

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С 2024 года подача документов через сервис «Поступление в вуз онлайн» на портале «Госуслуги» станет обязательной для всех вузов. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. «С 2024 года для всех российских вузов подача документов через сервис „Поступление в вуз онлайн“ от портала „Госуслуги“ станет обязательной», — подчеркнул вице-премьер, текст заявления имеется в распоряжении редакции URA.RU. Чернышенко отметил, что в настоящий момент сервисом пользуется более 40% поступающих в вузы граждан. С 20 июня на Госуслугах стартовал онлайн-прием документов в вузы без личного посещения, передает «Дни.ру». 25 июля — последний день для подачи документов в 2023 году.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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