С 2024 года подача документов через «Госуслуги» станет обязательной для всех вузов 20 июля 2023 в 18:23 Размер текста - 17 + С 2024 года вузы будут принимать документы абитуриентов через сервис «Госуслуг» Фото: Владимир Андреев © URA.RU С 2024 года подача документов через сервис «Поступление в вуз онлайн» на портале «Госуслуги» станет обязательной для всех вузов. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. «С 2024 года для всех российских вузов подача документов через сервис „Поступление в вуз онлайн“ от портала „Госуслуги“ станет обязательной», — подчеркнул вице-премьер, текст заявления имеется в распоряжении редакции URA.RU. Чернышенко отметил, что в настоящий момент сервисом пользуется более 40% поступающих в вузы граждан. С 20 июня на Госуслугах стартовал онлайн-прием документов в вузы без личного посещения, передает «Дни.ру». 25 июля — последний день для подачи документов в 2023 году. С 2024 года подача документов через сервис «Поступление в вуз онлайн» на портале «Госуслуги» станет обязательной для всех вузов. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. «С 2024 года для всех российских вузов подача документов через сервис „Поступление в вуз онлайн“ от портала „Госуслуги“ станет обязательной», — подчеркнул вице-премьер, текст заявления имеется в распоряжении редакции URA.RU. Чернышенко отметил, что в настоящий момент сервисом пользуется более 40% поступающих в вузы граждан. С 20 июня на Госуслугах стартовал онлайн-прием документов в вузы без личного посещения, передает «Дни.ру». 25 июля — последний день для подачи документов в 2023 году. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям