14 июля 2023

Минобрнауки раскрыло, как льготы по СВО повлияют на бюджетные места в вузах

Минобрнауки: льготы участников СВО не скажутся на бюджетных местах в вузах
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Первый учебный день в Уральском федеральном университете (УрФУ) после карантинных мер. Екатеринбург, аудитория, ноутбук, урфу, учеба, студенты, масочный режим, учащиеся, лекции, очное обучение
Абитуриенты по особой квоте не участвуют в общем конкурсном отборе, заявили в Минобрнауки Фото:

Число бюджетных мест для поступающих в вузы не уменьшатся из-за введения льгот для участников специальной военной операции. Об этом сообщили в Минобрнауки РФ.

«Важно отметить, что количество мест по другим льготам и квотам, не имеющих отношения к СВО, не уменьшится», — сообщили в пресс-службе ведомства, передает ТАСС. Там уточнили, что поступающие по отдельной и особой квотам не принимают участие в общем конкурсном отборе.

Регионы РФ могут выделять деньги на обучение студента минимум 10% мест по одному направлению подготовки, уточняют «Известия». Однако квоту может получить не каждый абитуриент. Это право предоставляется: детям-инвалидам, инвалидам I и II группы; детям-сиротам и другим, напоминает издание.

Читайте URA RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Число бюджетных мест для поступающих в вузы не уменьшатся из-за введения льгот для участников специальной военной операции. Об этом сообщили в Минобрнауки РФ. «Важно отметить, что количество мест по другим льготам и квотам, не имеющих отношения к СВО, не уменьшится», — сообщили в пресс-службе ведомства, передает ТАСС. Там уточнили, что поступающие по отдельной и особой квотам не принимают участие в общем конкурсном отборе. Регионы РФ могут выделять деньги на обучение студента минимум 10% мест по одному направлению подготовки, уточняют «Известия». Однако квоту может получить не каждый абитуриент. Это право предоставляется: детям-инвалидам, инвалидам I и II группы; детям-сиротам и другим, напоминает издание.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...