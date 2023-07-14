Минобрнауки раскрыло, как льготы по СВО повлияют на бюджетные места в вузах Минобрнауки: льготы участников СВО не скажутся на бюджетных местах в вузах 15 июля 2023 в 05:26 Размер текста - 17 + Абитуриенты по особой квоте не участвуют в общем конкурсном отборе, заявили в Минобрнауки Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Число бюджетных мест для поступающих в вузы не уменьшатся из-за введения льгот для участников специальной военной операции. Об этом сообщили в Минобрнауки РФ. «Важно отметить, что количество мест по другим льготам и квотам, не имеющих отношения к СВО, не уменьшится», — сообщили в пресс-службе ведомства, передает ТАСС. Там уточнили, что поступающие по отдельной и особой квотам не принимают участие в общем конкурсном отборе. Регионы РФ могут выделять деньги на обучение студента минимум 10% мест по одному направлению подготовки, уточняют «Известия». Однако квоту может получить не каждый абитуриент. Это право предоставляется: детям-инвалидам, инвалидам I и II группы; детям-сиротам и другим, напоминает издание. Число бюджетных мест для поступающих в вузы не уменьшатся из-за введения льгот для участников специальной военной операции. Об этом сообщили в Минобрнауки РФ. «Важно отметить, что количество мест по другим льготам и квотам, не имеющих отношения к СВО, не уменьшится», — сообщили в пресс-службе ведомства, передает ТАСС. Там уточнили, что поступающие по отдельной и особой квотам не принимают участие в общем конкурсном отборе. Регионы РФ могут выделять деньги на обучение студента минимум 10% мест по одному направлению подготовки, уточняют «Известия». Однако квоту может получить не каждый абитуриент. Это право предоставляется: детям-инвалидам, инвалидам I и II группы; детям-сиротам и другим, напоминает издание. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям