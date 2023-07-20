Власти РФ подготовили новую меру поддержки для семей с детьми

Власти снизили НДС на детские товары в два раза

20 июля 2023 в 20:31 Размер текста - 17 +

Правительство решило ввести льготы для производителей Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Новая экономика России Российские власти в два раза снизят налог на добавленную стоимость (НДС) на детские автомобильные сиденья и товары для ухода за малышами, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства 20 июля. По мнению экспертов URA.RU это позволит не только поддержать отечественных производителей, но и обеспечить доступность товаров для молодых семей. «По поручению президента РФ Владимира Путина мы расширили перечень изделий, для которых в два раза — до 10% — снижен налог на добавленную стоимость. Теперь в него включены автомобильные сиденья и товары для ухода за детьми, то есть все те предметы, которые необходимы для удобства и безопасности ребят. Подготовленный документ позволит предприятиям дополнительно направлять на развитие свыше 4 млрд рублей ежегодно, что в том числе создаст условия для роста выпуска в России продукции для наших маленьких граждан. И, конечно, поможет семьям с детьми приобретать нужные им товары», — подчеркнул Михаил Мишустин. По словам главы правительства, в апреле уже разрешили продавать с уменьшенной ставкой НДС кроватки для малышей. Льготным налогообложением также пользуются производители и продавцы детской одежды, обуви, колясок, матрацев и принадлежностей для образования и творчества. Исполнительный директор Российского комитета «Детcкие деревни-SOS» Николай Слабжанин в разговоре с URA.RU отметил, что решение правительства позволит не только поддержать отечественных производителей, но и обеспечить доступность товаров для родителей малышей. «Такое решение можно только приветствовать, учитывая поручения президента России Владимира Путина по обеспечению молодых семей. Вместе с тем есть и вопрос демографии, который также стоит очень остро. Учитывая санкционное давление, правительством оказываются все необходимые механизмы поддержки семей», — говорит он. С ним соглашается политолог, социальный психолог Алексей Рощин. «В правительстве четко понимают, что необходимо предпринимать меры по поддержке промышленности и населения. В данном случае речь идет о поддержке молодых семей и повышении демографии, о чем неоднократно говорил президент», — подытожил эксперт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Российские власти в два раза снизят налог на добавленную стоимость (НДС) на детские автомобильные сиденья и товары для ухода за малышами, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства 20 июля. По мнению экспертов URA.RU это позволит не только поддержать отечественных производителей, но и обеспечить доступность товаров для молодых семей. «По поручению президента РФ Владимира Путина мы расширили перечень изделий, для которых в два раза — до 10% — снижен налог на добавленную стоимость. Теперь в него включены автомобильные сиденья и товары для ухода за детьми, то есть все те предметы, которые необходимы для удобства и безопасности ребят. Подготовленный документ позволит предприятиям дополнительно направлять на развитие свыше 4 млрд рублей ежегодно, что в том числе создаст условия для роста выпуска в России продукции для наших маленьких граждан. И, конечно, поможет семьям с детьми приобретать нужные им товары», — подчеркнул Михаил Мишустин. По словам главы правительства, в апреле уже разрешили продавать с уменьшенной ставкой НДС кроватки для малышей. Льготным налогообложением также пользуются производители и продавцы детской одежды, обуви, колясок, матрацев и принадлежностей для образования и творчества. Исполнительный директор Российского комитета «Детcкие деревни-SOS» Николай Слабжанин в разговоре с URA.RU отметил, что решение правительства позволит не только поддержать отечественных производителей, но и обеспечить доступность товаров для родителей малышей. «Такое решение можно только приветствовать, учитывая поручения президента России Владимира Путина по обеспечению молодых семей. Вместе с тем есть и вопрос демографии, который также стоит очень остро. Учитывая санкционное давление, правительством оказываются все необходимые механизмы поддержки семей», — говорит он. С ним соглашается политолог, социальный психолог Алексей Рощин. «В правительстве четко понимают, что необходимо предпринимать меры по поддержке промышленности и населения. В данном случае речь идет о поддержке молодых семей и повышении демографии, о чем неоднократно говорил президент», — подытожил эксперт.