США ввели санкции против УГМК

20 июля 2023 в 20:16 Размер текста - 17 +

Помимо головной структуры, в списке — две «дочки» УГМК Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности «Уральская горно-металлургическая компания» (УГМК) попала в новый санкционный пакет Минфина США. Информация об этом появилась на сайте министерства. Помимо головной структуры, в списке оказались дочерние организации холдинга — завод «Уралэлектромедь» и «УГМК-ОЦМ». С ними гражданам и орлицам США запрещено вести бизнес. Ранее под санкции попадали топы компании. Так, в июне—июле 2022-го тогдашний гендиректор УГМК Андрей Козицын оказался в ограничительных списках Евросоюза и Канады. После этого он покинул должность — чтобы обезопасить бизнес. Так же поступили бывшие контролирующие бенефициары УГМК Андрей Бокарев и Искандар Махмудов (находятся под санкциями Великобритании).

«Уральская горно-металлургическая компания» (УГМК) попала в новый санкционный пакет Минфина США. Информация об этом появилась на сайте министерства. Помимо головной структуры, в списке оказались дочерние организации холдинга — завод «Уралэлектромедь» и «УГМК-ОЦМ». С ними гражданам и орлицам США запрещено вести бизнес. Ранее под санкции попадали топы компании. Так, в июне—июле 2022-го тогдашний гендиректор УГМК Андрей Козицын оказался в ограничительных списках Евросоюза и Канады. После этого он покинул должность — чтобы обезопасить бизнес. Так же поступили бывшие контролирующие бенефициары УГМК Андрей Бокарев и Искандар Махмудов (находятся под санкциями Великобритании).