США ввели санкции против УГМК

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Логотипы УГМК. Верхняя Пышма, угмк, ummc
Помимо головной структуры, в списке — две «дочки» УГМК Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

«Уральская горно-металлургическая компания» (УГМК) попала в новый санкционный пакет Минфина США. Информация об этом появилась на сайте министерства.

Помимо головной структуры, в списке оказались дочерние организации холдинга — завод «Уралэлектромедь» и «УГМК-ОЦМ». С ними гражданам и орлицам США запрещено вести бизнес.

Ранее под санкции попадали топы компании. Так, в июне—июле 2022-го тогдашний гендиректор УГМК Андрей Козицын оказался в ограничительных списках Евросоюза и Канады. После этого он покинул должность — чтобы обезопасить бизнес. Так же поступили бывшие контролирующие бенефициары УГМК Андрей Бокарев и Искандар Махмудов (находятся под санкциями Великобритании).

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«Уральская горно-металлургическая компания» (УГМК) попала в новый санкционный пакет Минфина США. Информация об этом появилась на сайте министерства. Помимо головной структуры, в списке оказались дочерние организации холдинга — завод «Уралэлектромедь» и «УГМК-ОЦМ». С ними гражданам и орлицам США запрещено вести бизнес. Ранее под санкции попадали топы компании. Так, в июне—июле 2022-го тогдашний гендиректор УГМК Андрей Козицын оказался в ограничительных списках Евросоюза и Канады. После этого он покинул должность — чтобы обезопасить бизнес. Так же поступили бывшие контролирующие бенефициары УГМК Андрей Бокарев и Искандар Махмудов (находятся под санкциями Великобритании).
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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