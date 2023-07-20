США ввели санкции против УГМК

«Уральская горно-металлургическая компания» (УГМК) попала в новый санкционный пакет Минфина США. Информация об этом появилась на сайте министерства.
Помимо головной структуры, в списке оказались дочерние организации холдинга — завод «Уралэлектромедь» и «УГМК-ОЦМ». С ними гражданам и орлицам США запрещено вести бизнес.
Ранее под санкции попадали топы компании. Так, в июне—июле 2022-го тогдашний гендиректор УГМК Андрей Козицын оказался в ограничительных списках Евросоюза и Канады. После этого он покинул должность — чтобы обезопасить бизнес. Так же поступили бывшие контролирующие бенефициары УГМК Андрей Бокарев и Искандар Махмудов (находятся под санкциями Великобритании).
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