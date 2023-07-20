На Крымском мосту звучала воздушная тревога. Видео

20 июля 2023 в 20:59 Размер текста - 17 +

На Крымском мосту предположительно была объявлена воздушная тревога в рамках учений Фото: Официальный сайт «Крымский мост» новость из сюжета Взрыв на Крымском мосту На Крымском мосту была объявлена воздушная тревога. Предположительно это были учения. Об этом сообщает журналистка Ксения Собчак. «Очевидцы пишут, что сигналы уже закончились, по мосту снова едут люди. Возможно, это были учения», — передает журналистка в своем telegram-канале «Осторожно Новости». Также отмечается, что подобные сигналы в ходе учений звучат раз в неделю. URA.RU направило запрос в МЧС по республике Крым с целью подтверждения информации. Ответ ожидается. Украина устроила теракт на Крымском мосту в последний раз в ночь на 17 июля. Тогда в ходе подрыва погибла супружеская пара. Их 14-летняя дочь Ангелина также пострадала, но выжила.

На Крымском мосту была объявлена воздушная тревога. Предположительно это были учения. Об этом сообщает журналистка Ксения Собчак. «Очевидцы пишут, что сигналы уже закончились, по мосту снова едут люди. Возможно, это были учения», — передает журналистка в своем telegram-канале «Осторожно Новости». Также отмечается, что подобные сигналы в ходе учений звучат раз в неделю. URA.RU направило запрос в МЧС по республике Крым с целью подтверждения информации. Ответ ожидается. Украина устроила теракт на Крымском мосту в последний раз в ночь на 17 июля. Тогда в ходе подрыва погибла супружеская пара. Их 14-летняя дочь Ангелина также пострадала, но выжила.