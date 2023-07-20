Сотрудники ИК-5 после обрушения крыши достали из-под завалов свердловского рабочего

20 июля 2023 в 22:46 Размер текста - 17 +

Крышу ремонтировала бригада из четырех человек: один погиб, другой находится под завалами, третьего госпитализировали, еще один — не пострадал (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Рабочего, который попал под завалы после обрушения крыши цеха в исправительной колонии №5 в Нижнем Тагиле (Свердловская область), вытащили сотрудники исправучреждения. Его доставили в больницу, сообщил URA.RU начальник пресс-службы ГУФСИН по Свердловской области Александр Левченко. «В первые минуты происшествия сотрудники ИК-5 достали из-под завалов одного из пострадавших монтажников, его увезли в больницу», — заявил Левченко. Всего крышу ремонтировали четверо сотрудников тагильской подрядной организации. Пострадавших среди сотрудников и осужденных ИК-5 нет. «Мы назначили проверку, также установим материальный ущерб», — добавил Левченко. ЧП на территории ИК-5 произошло днем 20 июля. Там во время ремонта обрушилась крыша. Погиб один монтажник. Им оказался мужчина 1967 года рождения. Другой монтажник Четвертому работнику удалось закрепиться на крыше во время обрушения, он не пострадал. Силовики возбудили уголовное дело по данному факту.

Рабочего, который попал под завалы после обрушения крыши цеха в исправительной колонии №5 в Нижнем Тагиле (Свердловская область), вытащили сотрудники исправучреждения. Его доставили в больницу, сообщил URA.RU начальник пресс-службы ГУФСИН по Свердловской области Александр Левченко. «В первые минуты происшествия сотрудники ИК-5 достали из-под завалов одного из пострадавших монтажников, его увезли в больницу», — заявил Левченко. Всего крышу ремонтировали четверо сотрудников тагильской подрядной организации. Пострадавших среди сотрудников и осужденных ИК-5 нет. «Мы назначили проверку, также установим материальный ущерб», — добавил Левченко. ЧП на территории ИК-5 произошло днем 20 июля. Там во время ремонта обрушилась крыша. Погиб один монтажник. Им оказался мужчина 1967 года рождения. Другой монтажник Четвертому работнику удалось закрепиться на крыше во время обрушения, он не пострадал. Силовики возбудили уголовное дело по данному факту.